Украина стремится к скорейшей технической встрече с россией для мира - Зеленский

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 17383 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
14:45 • 79312 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

13:44 • 90811 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
12:56 • 63462 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
12:16 • 63527 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 148870 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 78749 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 116641 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 187688 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 163074 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
47%
747мм
Популярные новости

Двух детективов НАБУ поймали на масштабной коррупции: покупали элитные квартиры рядом с бюро, выводили миллионы за границу

22 мая, 08:51 • 12377 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 101581 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 94815 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

14:24 • 76971 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

14:34 • 46838 просмотра
публикации

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

14:24 • 77068 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

13:44 • 90811 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 148870 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 182764 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 369489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кропивницкий

Крым

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

14:34 • 46918 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 94899 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 101660 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 119633 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 156117 просмотра
Актуальное

Хранитель

Гаубица M777

Нью-Йорк Таймс

Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Украина стремится к скорейшей технической встрече с россией для мира - Зеленский

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прекращении войны и готова к быстрым шагам. Нужна зеркальная готовность россии, которой сейчас нет.

Украина стремится к скорейшей технической встрече с россией для мира - Зеленский

Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно скорее, ведь украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Провел длительное совещание с нашими военными, главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны о ситуации на нашем фронте, наши перспективы, наша активность, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии – следующей технической встречи

 - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина работает, чтобы встреча состоялась как можно скорее.

Наш украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам – реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем. Нужна зеркальная готовность россии. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное – нашей обороной, активными действиями 

- добавил Зеленский.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Стороны обсудили встречу в Стамбуле между Украиной и россией и переговоры о завершении войны. Швейцария также подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию.

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Спикер кремля дмитрий песков заявлял, что Украина и россия пока не назначили следующую встречу, об этом еще предстоит договориться.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Александр Стабб
Швейцария
Дональд Трамп
Финляндия
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Ватикан
Brent
$64.39
Bitcoin
$111,230.40
S&P 500
$5,843.05
Tesla
$343.16
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,301.01
Ethereum
$2,642.94