Украина стремится к скорейшей технической встрече с россией для мира - Зеленский

Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно скорее, ведь украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Провел длительное совещание с нашими военными, главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны о ситуации на нашем фронте, наши перспективы, наша активность, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии – следующей технической встречи - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина работает, чтобы встреча состоялась как можно скорее.

Наш украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам – реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем. Нужна зеркальная готовность россии. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное – нашей обороной, активными действиями - добавил Зеленский.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. Стороны обсудили встречу в Стамбуле между Украиной и россией и переговоры о завершении войны. Швейцария также подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию.

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Спикер кремля дмитрий песков заявлял, что Украина и россия пока не назначили следующую встречу, об этом еще предстоит договориться.