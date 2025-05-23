Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан по привлечению россии и Украины к мирным переговорам, однако кремль не заинтересован в смене площадки и ожидает, что переговоры технического уровня возобновятся в Стамбуле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По словам источников, осведомленных о ситуации, российские чиновники не планируют ехать в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся в Стамбуле.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил журналистам в четверг, что "нет никаких договоренностей" о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане.

Тем не менее, как пишет Bloomberg , европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального хозяина или посредника переговоров. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности россии принять участие.

По словам источников, официальные лица США поддерживают связь с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров. Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече таких сторонников жесткой линии, как помощник путина владимир мединский, который возглавлял московскую делегацию в Стамбуле.

Политический консультант, тесно связанный с кремлем сергей марков заявил, что владимир путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО, из-за проблем безопасности, а россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте.

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Ситуацию еще больше усложняют отношения между Римско-католической церковью и русской православной церковью во главе с патриархом кириллом, который является активным сторонником путина и войны в Украине. Встреча кирилла и Папы Франциска на Кубе в 2016 году была первой встречей между лидерами Римско-католической веры и русской церкви со времен Великого раскола 1054 года, который разделил восточное и западное христианство из-за богословских разногласий - пишет Bloomberg.

Источники отмечают, что русская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который также не раскритиковал закрытие властями церквей, верных москве.

Италия является подписантом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест путина в марте 2023 года за военные преступления в Украине. По крайней мере в принципе, она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.

Как пишет Bloomberg, даже если бы все эти препятствия были преодолены, переговоры далеки от достижения соглашения, которое потребовало бы встречи на высшем уровне с участием Трампа, путина и президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения о прекращении войны.

Лица близкие к кремлю утверждают, что россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, определяющему условия мирного соглашения, которое путин обсуждал с Трампом во время их телефонного разговора.

Выбор Турции и представителей прерванных переговоров 2022 года рассматривается как сигнал россии о том, что она "возвращается к исходной точке" в переговорах, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

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Зеленский и европейские страны обвинили путина в торможении мирного процесса, чтобы выиграть время для активизации своего военного наступления в Украине.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно быстрее, ведь украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам.

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Премьер-министр Италии выразила благодарность за его преданность миру.

Трамп в частном порядке заявил европейским лидерам, что путин не готов положить конец войне - WSJ