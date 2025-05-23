Україна все ще розглядає Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією - Сибіга

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив
14:43 • 40724 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

14:05 • 39950 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 43471 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 58850 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 54774 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 48636 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 48952 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 46226 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 158461 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 67030 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.3м/с
44%
747мм
Популярнi новини

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 36825 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 44595 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 103767 перегляди

Побиття ветерана на Львівщині: 103-тя бригада ТрО вимагає покарання для нападників

23 травня, 10:16 • 27979 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 97673 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

14:43 • 40719 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 158456 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 254243 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 334343 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 322719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Ліонель Мессі

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

15:23 • 13703 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

14:47 • 15444 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 103844 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 129407 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 170573 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

Україна все ще розглядає Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією - Сибіга

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Україна підтверджує зацікавленість у проведенні переговорів з росією про припинення вогню у Ватикані. Київ вдячний Папі Римському за пропозицію стати майданчиком для зустрічі.

Україна все ще розглядає Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією - Сибіга

Україна досі зацікавлена у проведенні зустрічі з росією щодо переговорів про припинення вогню у Ватикані. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи все ще розглядається Україною Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією, Сибіга відповів: "Нами так".

Ми зацікавлені і ми вдячні особисті Папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми б вітали таку зустріч саме у Ватикані 

- сказав Сибіга.

Доповнення

Лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, проте кремль не зацікавлений в зміні майданчика й очікує, що переговори технічного рівня відновляться у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якнайшвидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Лев XIV
Олександр Штубб
Фінляндія
Стамбул
Європа
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Україна
Ватикан
Brent
$64.64
Bitcoin
$109,049.90
S&P 500
$5,802.11
Tesla
$339.99
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,359.70
Ethereum
$2,569.30