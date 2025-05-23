Україна все ще розглядає Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією - Сибіга
Київ • УНН
Україна підтверджує зацікавленість у проведенні переговорів з росією про припинення вогню у Ватикані. Київ вдячний Папі Римському за пропозицію стати майданчиком для зустрічі.
Україна досі зацікавлена у проведенні зустрічі з росією щодо переговорів про припинення вогню у Ватикані. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи все ще розглядається Україною Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією, Сибіга відповів: "Нами так".
Ми зацікавлені і ми вдячні особисті Папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми б вітали таку зустріч саме у Ватикані
Доповнення
Лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, проте кремль не зацікавлений в зміні майданчика й очікує, що переговори технічного рівня відновляться у Стамбулі.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якнайшвидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.