Переговори між Україною та рф: WSJ дізналося, що вони можуть продовжитися у Ватикані в середині червня

Президент США Дональд Трамп сказав, що хоче швидко продовжити переговори на нижчому рівні між росією та Україною у Ватикані, очікується, що переговори у Ватикані почнуться в середині червня, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.



Очікується, що переговори у Ватикані почнуться в середині червня - ідеться у публікації.

Деталі

Під час недільної телефонної розмови з європейськими лідерами Трамп, як повідомляється, зазначив, що він відправить держсекретаря США Марко Рубіо та спеціального посланця США з питань України Кіта Келлога на переговори, які, як очікується, відбудуться у Ватикані. За словами одного із людей, поінформованих про телефонну розмову, у понеділок Трамп, здавався таким, ніби не мав жодних зобов'язань щодо ролі США.

Деякі європейці під час розмови в понеділок наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп знову відмовився, сказавши, що йому не подобається термін "безумовний". Він сказав, що ніколи не використовував цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в дописі на своїй платформі Truth Social 8 травня, пише видання. Зрештою, як повідомляється, європейці погодилися відмовитися від цього прикметника.

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