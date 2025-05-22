Переговоры между Украиной и рф: WSJ узнало, что они могут продолжиться в Ватикане в середине июня

Президент США Дональд Трамп сказал, что хочет быстро продолжить переговоры на низшем уровне между россией и Украиной в Ватикане, ожидается, что переговоры в Ватикане начнутся в середине июня, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.



Ожидается, что переговоры в Ватикане начнутся в середине июня - говорится в публикации.

Детали

Во время воскресного телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп, как сообщается, отметил, что он отправит госсекретаря США Марко Рубио и специального посланника США по вопросам Украины Кита Келлога на переговоры, которые, как ожидается, состоятся в Ватикане. По словам одного из людей, проинформированных о телефонном разговоре, в понедельник Трамп, казался таким, будто не имел никаких обязательств относительно роли США.

Некоторые европейцы во время разговора в понедельник настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова отказался, сказав, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что никогда не использовал этот термин, хотя использовал его, когда призвал к 30-дневному прекращению огня в посте на своей платформе Truth Social 8 мая, пишет издание. В конце концов, как сообщается, европейцы согласились отказаться от этого прилагательного.

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