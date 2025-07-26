Папа Римський Лев XIV уперше прийняв представника московського патріархату
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом антонієм, керівником відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату. Під час зустрічі обговорювалися питання православно-католицького діалогу та поточні конфлікти, зокрема війна в Україні.
Папа Римський Лев XIV зустрівся 26 липня з главою відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату митрополитом волоколамським антонієм. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Ватикана.
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"Цього ранку Святий Отець прийняв на аудієнції ... Його преосвященство антонія, митрополита волоколамського, керівника відділу зовнішніх зв'язків Московського Патріархату", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу Reuters повідомляє, що під час зустрічі Папа Лев XIV обговорив з антонієм війну в Україні "у рамках можливої спроби відновити зв'язки між церквами, напружені внаслідок вторгнення росії".
Тим часом в рпц зазначили, що під час розмови "було порушено численні питання щодо стану православно-католицького діалогу, а також поточних конфліктів у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході".
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У травні Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні.
Згодом стало відомо, що росія не розглядає Ватикан як нейтральний майданчик для переговорів з Україною.
На початку липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час зустрічі обговорили війну, а також мирні перемовини України та росії, які може прийняти Ватикан.
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