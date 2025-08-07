$41.610.07
uk
Ексклюзив
12:15 • 21791 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26070 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55713 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73389 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61294 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41102 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17 • 43769 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55652 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55660 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Нове опитування Gallup показало, що Папа Лев XIV має найвищий рівень підтримки серед американців (+46). Володимир Зеленський отримав +18, а Ілон Маск - глибокий антирейтинг -28.

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків

У новому опитуванні Gallup Папа Лев XIV очолив рейтинг світових діячів із найвищим рівнем підтримки серед американців – +46. Для порівняння: у Володимира Зеленського – +18, у Ілона Маска – глибокий антирейтинг -28. Результати вразили навіть політичних аналітиків. Про це повідомляє Gallup, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням Gallup (7–21 липня, 2025), Папа Лев XIV очолює рейтинг симпатій серед 14 світових лідерів – його 57% позитивних оцінок і лише 11% негативних дають чисту схвальність +46 – найвищу в опитуванні.

На другому місці – президент України Володимир Зеленський із +18, хоча з суттєво меншим відривом від опонентів. Сенатор США Берні Сандерс досяг +11. Інші – у мінусі: Ілон Маск зазнав суттєвої втрати довіри з -28, а Марко Рубіо – -16.

Папа Лев – єдина постать, яка має позитивну підтримку у всіх політичних групах США: демократів, республіканців і незалежних – хоча найкраще його сприймають ліберали (65%) і демократи; серед консерваторів підтримка менша – 46%. Це рідкість у нинішньому політичному кліматі, де навіть найвідоміші політики розділяють суспільство.

Політичні симпатії американців чітко розділяються залежно від партійної належності: більшість фігур, асоційованих із Республіканською партією, отримують схвальні оцінки лише від республіканців, тоді як демократи – здебільшого їх критикують.

Зокрема, найвищі позитивні рейтинги серед республіканських виборців отримали Джей Ді Венс, Дональд Трамп та Роберт Ф. Кеннеді – кожен із підтримкою понад 80 пунктів. Сенатор Марко Рубіо, хоч і поступається, теж отримує значне схвалення – +62. Натомість такі постаті, як Піт Хегсет, Біньямін Нетаньягу та Ілон Маск, мають нижчі показники – менше +50 навіть серед прихильників Республіканської партії.

Незалежні виборці, хоч і не настільки критичні, як демократи, переважно приєднуються до останніх у своєму скепсисі щодо більшості республіканських фігур. Втім, їх оцінки менш поляризовані, що вказує на поміркованіший підхід.

З іншого боку, є й протилежний тренд. Серед шести фігур, яких у дослідженні Gallup схвально оцінювали передусім демократи, лідирує Берні Сандерс – з вражаючим чистим рейтингом +75. За ним ідуть президент України Володимир Зеленський, конгресвумен Александра Окасіо-Кортес і президент Джо Байден – усі з підтримкою понад +50 серед демократів.

Також цікаво, що Папа Лев виступає радше як об’єднуюча особа – на кшталт Франциска, чий рейтинг у перші місяці понтифікату був схожим (58% позитивних, 10% негативних). Серед американських католиків його рейтинг – ще вище: 76% відзначають позитивне ставлення.

Нагадаємо

Опитування показало, що більшість виборців Трампа підтримують жорсткий курс щодо росії. Це пов'язано з небажанням рф вести серйозні переговори про мир в Україні.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Лев XIV
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Марко Рубіо
Берні Сандерс
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна