Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків

У новому опитуванні Gallup Папа Лев XIV очолив рейтинг світових діячів із найвищим рівнем підтримки серед американців – +46. Для порівняння: у Володимира Зеленського – +18, у Ілона Маска – глибокий антирейтинг -28. Результати вразили навіть політичних аналітиків. Про це повідомляє Gallup, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням Gallup (7–21 липня, 2025), Папа Лев XIV очолює рейтинг симпатій серед 14 світових лідерів – його 57% позитивних оцінок і лише 11% негативних дають чисту схвальність +46 – найвищу в опитуванні.

На другому місці – президент України Володимир Зеленський із +18, хоча з суттєво меншим відривом від опонентів. Сенатор США Берні Сандерс досяг +11. Інші – у мінусі: Ілон Маск зазнав суттєвої втрати довіри з -28, а Марко Рубіо – -16.

Папа Лев – єдина постать, яка має позитивну підтримку у всіх політичних групах США: демократів, республіканців і незалежних – хоча найкраще його сприймають ліберали (65%) і демократи; серед консерваторів підтримка менша – 46%. Це рідкість у нинішньому політичному кліматі, де навіть найвідоміші політики розділяють суспільство.

Політичні симпатії американців чітко розділяються залежно від партійної належності: більшість фігур, асоційованих із Республіканською партією, отримують схвальні оцінки лише від республіканців, тоді як демократи – здебільшого їх критикують.

Зокрема, найвищі позитивні рейтинги серед республіканських виборців отримали Джей Ді Венс, Дональд Трамп та Роберт Ф. Кеннеді – кожен із підтримкою понад 80 пунктів. Сенатор Марко Рубіо, хоч і поступається, теж отримує значне схвалення – +62. Натомість такі постаті, як Піт Хегсет, Біньямін Нетаньягу та Ілон Маск, мають нижчі показники – менше +50 навіть серед прихильників Республіканської партії.

Незалежні виборці, хоч і не настільки критичні, як демократи, переважно приєднуються до останніх у своєму скепсисі щодо більшості республіканських фігур. Втім, їх оцінки менш поляризовані, що вказує на поміркованіший підхід.

З іншого боку, є й протилежний тренд. Серед шести фігур, яких у дослідженні Gallup схвально оцінювали передусім демократи, лідирує Берні Сандерс – з вражаючим чистим рейтингом +75. За ним ідуть президент України Володимир Зеленський, конгресвумен Александра Окасіо-Кортес і президент Джо Байден – усі з підтримкою понад +50 серед демократів.

Також цікаво, що Папа Лев виступає радше як об’єднуюча особа – на кшталт Франциска, чий рейтинг у перші місяці понтифікату був схожим (58% позитивних, 10% негативних). Серед американських католиків його рейтинг – ще вище: 76% відзначають позитивне ставлення.

