Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков

В новом опросе Gallup Папа Лев XIV возглавил рейтинг мировых деятелей с самым высоким уровнем поддержки среди американцев – +46. Для сравнения: у Владимира Зеленского – +18, у Илона Маска – глубокий антирейтинг -28. Результаты поразили даже политических аналитиков. Об этом сообщает Gallup, пишет УНН.

Согласно исследованию Gallup (7–21 июля, 2025), Папа Лев XIV возглавляет рейтинг симпатий среди 14 мировых лидеров – его 57% положительных оценок и лишь 11% отрицательных дают чистую одобрительность +46 – самую высокую в опросе.

На втором месте – президент Украины Владимир Зеленский с +18, хотя с существенно меньшим отрывом от оппонентов. Сенатор США Берни Сандерс достиг +11. Остальные – в минусе: Илон Маск понес существенную потерю доверия с -28, а Марко Рубио – -16.

Папа Лев – единственная фигура, имеющая положительную поддержку во всех политических группах США: демократов, республиканцев и независимых – хотя лучше всего его воспринимают либералы (65%) и демократы; среди консерваторов поддержка меньше – 46%. Это редкость в нынешнем политическом климате, где даже самые известные политики разделяют общество.

Политические симпатии американцев четко разделяются в зависимости от партийной принадлежности: большинство фигур, ассоциированных с Республиканской партией, получают одобрительные оценки только от республиканцев, тогда как демократы – в основном их критикуют.

В частности, самые высокие положительные рейтинги среди республиканских избирателей получили Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп и Роберт Ф. Кеннеди – каждый с поддержкой более 80 пунктов. Сенатор Марко Рубио, хоть и уступает, тоже получает значительное одобрение – +62. Зато такие фигуры, как Пит Хегсет, Биньямин Нетаньяху и Илон Маск, имеют более низкие показатели – менее +50 даже среди сторонников Республиканской партии.

Независимые избиратели, хоть и не настолько критичны, как демократы, преимущественно присоединяются к последним в своем скепсисе относительно большинства республиканских фигур. Впрочем, их оценки менее поляризованы, что указывает на более умеренный подход.

С другой стороны, есть и противоположный тренд. Среди шести фигур, которых в исследовании Gallup одобрительно оценивали прежде всего демократы, лидирует Берни Сандерс – с впечатляющим чистым рейтингом +75. За ним следуют президент Украины Владимир Зеленский, конгрессвумен Александра Окасио-Кортес и президент Джо Байден – все с поддержкой более +50 среди демократов.

Также интересно, что Папа Лев выступает скорее как объединяющая личность – наподобие Франциска, чей рейтинг в первые месяцы понтификата был схожим (58% положительных, 10% отрицательных). Среди американских католиков его рейтинг – еще выше: 76% отмечают положительное отношение.

