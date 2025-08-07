Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 18531 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20878 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51610 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68130 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59005 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39858 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43075 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55473 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55550 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119574 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
публикации
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12757 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 18493 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 20805 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43272 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 51549 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43286 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 115818 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 126286 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 118529 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 130131 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Новый опрос Gallup показал, что Папа Лев XIV имеет самый высокий уровень поддержки среди американцев (+46). Владимир Зеленский получил +18, а Илон Маск — глубокий антирейтинг -28.

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков

В новом опросе Gallup Папа Лев XIV возглавил рейтинг мировых деятелей с самым высоким уровнем поддержки среди американцев – +46. Для сравнения: у Владимира Зеленского – +18, у Илона Маска – глубокий антирейтинг -28. Результаты поразили даже политических аналитиков. Об этом сообщает Gallup, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию Gallup (7–21 июля, 2025), Папа Лев XIV возглавляет рейтинг симпатий среди 14 мировых лидеров – его 57% положительных оценок и лишь 11% отрицательных дают чистую одобрительность +46 – самую высокую в опросе.

На втором месте – президент Украины Владимир Зеленский с +18, хотя с существенно меньшим отрывом от оппонентов. Сенатор США Берни Сандерс достиг +11. Остальные – в минусе: Илон Маск понес существенную потерю доверия с -28, а Марко Рубио – -16.

Папа Лев – единственная фигура, имеющая положительную поддержку во всех политических группах США: демократов, республиканцев и независимых – хотя лучше всего его воспринимают либералы (65%) и демократы; среди консерваторов поддержка меньше – 46%. Это редкость в нынешнем политическом климате, где даже самые известные политики разделяют общество.

Политические симпатии американцев четко разделяются в зависимости от партийной принадлежности: большинство фигур, ассоциированных с Республиканской партией, получают одобрительные оценки только от республиканцев, тогда как демократы – в основном их критикуют.

В частности, самые высокие положительные рейтинги среди республиканских избирателей получили Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп и Роберт Ф. Кеннеди – каждый с поддержкой более 80 пунктов. Сенатор Марко Рубио, хоть и уступает, тоже получает значительное одобрение – +62. Зато такие фигуры, как Пит Хегсет, Биньямин Нетаньяху и Илон Маск, имеют более низкие показатели – менее +50 даже среди сторонников Республиканской партии.

Независимые избиратели, хоть и не настолько критичны, как демократы, преимущественно присоединяются к последним в своем скепсисе относительно большинства республиканских фигур. Впрочем, их оценки менее поляризованы, что указывает на более умеренный подход.

С другой стороны, есть и противоположный тренд. Среди шести фигур, которых в исследовании Gallup одобрительно оценивали прежде всего демократы, лидирует Берни Сандерс – с впечатляющим чистым рейтингом +75. За ним следуют президент Украины Владимир Зеленский, конгрессвумен Александра Окасио-Кортес и президент Джо Байден – все с поддержкой более +50 среди демократов.

Также интересно, что Папа Лев выступает скорее как объединяющая личность – наподобие Франциска, чей рейтинг в первые месяцы понтификата был схожим (58% положительных, 10% отрицательных). Среди американских католиков его рейтинг – еще выше: 76% отмечают положительное отношение.

Напомним

Опрос показал, что большинство избирателей Трампа поддерживают жесткий курс в отношении России. Это связано с нежеланием РФ вести серьезные переговоры о мире в Украине.

Лилия Подоляк

ОбществополитикаНовости Мира
Папа Лев XIV
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Марко Рубио
Берни Сандерс
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина