Виборці Трампа підтримують жорсткий курс щодо рф - опитування
Київ • УНН
Опитування показало, що більшість виборців Трампа підтримують жорсткий курс щодо росії. Це пов'язано з небажанням рф вести серйозні переговори про мир в Україні.
Більшість виборців президента США Дональда Трампа погоджується з необхідністю жорсткого курсу проти росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні. Про це з посиланням на результати опитування соціологічної компанії TargetPoint на замовлення позапартійної консервативної організації The Vandenberg Coalition розповіла посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє УНН.
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За словами Маркарової, дослідження свідчить, що виборці Трампа "в цілому підтримують доктрину президента "мир завдяки силі", вважають, що сильна Америка – це безпечна Америка, і хочуть, щоб росія та інші супротивники США "заплатили за свою агресію".
87% респондентів класифікували Росію як загрозу безпеці США. Цей показник не змінився порівняно з опитуванням у червні 2025 року, що свідчить не лише про високий рівень підтримки цієї позиції, а й про її послідовність
Вона вказує, що 88% респондентів "помірно стурбовані" співпрацею між росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, при цьому "65% висловили, що вони дуже стурбовані або надзвичайно стурбовані".
Пані посол додала, що 76% виборців Трампа підтримують введення санкцій на експорт російської нафти у відповідь на відмову росіі добросовісно вести мирні переговори з Україною та США.
Нагадаємо
За результатами опитування The Economist і YouGov, через 177 днів президентства Дональда Трампа 55% американців не схвалюють його діяльність, тоді як 41% схвалюють.
Разом з тим, рейтинг Демократичної партії США досяг найнижчого рівня за понад три десятиліття, згідно з опитуванням The Wall Street Journal. 63% виборців негативно ставляться до партії, а 33% підтримують її, що є найнижчим показником з 1990 року.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ20.06.25, 21:24 • 10677 переглядiв