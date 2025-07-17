55% відсотків американців не схвалюють дії Трампа: результати опитування

Від початку президентства Трампа минуло 177 днів. Більша половина американців не схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на опитування The Economist і YouGov.

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Зазначається, що наразі 41% американців схвалюють діяльність президента, 55% - не схвалюють, а ще 4% не визначилися.

Рейтинг Трампа впав після того, як він підписав свій перший великий закон під час другого терміну президентства. Закон залишив податкові пільги, але коштом скорочення соцпрограм і збільшення держборгу. Опитування показує, що американці виступають проти цього закону з відривом у 18 процентних пунктів.

Особливо різко впали оцінки роботи Трампа в сферах охорони здоров’я, податків та державних витрат. Також значно погіршилися показники щодо економіки та інфляції. Хоча одразу після інавгурації його дії в цих питаннях отримували чисто позитивну оцінку, оголошення торговельної війни і реакція інвесторів спричинили різкий спад підтримки. Нині більшість американців не схвалює його політику в питаннях імміграції — однієї з ключових тем його виборчої кампанії.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах рейтинг схвалення діяльності президента Дональда Трампа знижується згідно з новими опитуваннями. Середній показник опитувань RealClearPolitics показує, що станом на 17 червня рейтинг схвалення діяльності Трампа становить 46,5%, тоді як 51% висловлюють несхвалення, що є зниженням порівняно з 3 червня, коли розрив був меншим: 47,5% схвалення та 49,7% несхвалення.

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