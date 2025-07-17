55% відсотків американців не схвалюють дії Трампа: результати опитування
Київ • УНН
Через 177 днів президентства Дональда Трампа 55% американців не схвалюють його діяльність, тоді як 41% схвалюють. Рейтинг впав після підписання закону про податкові пільги та скорочення соцпрограм.
Від початку президентства Трампа минуло 177 днів. Більша половина американців не схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на опитування The Economist і YouGov.
Деталі
Зазначається, що наразі 41% американців схвалюють діяльність президента, 55% - не схвалюють, а ще 4% не визначилися.
Рейтинг Трампа впав після того, як він підписав свій перший великий закон під час другого терміну президентства. Закон залишив податкові пільги, але коштом скорочення соцпрограм і збільшення держборгу. Опитування показує, що американці виступають проти цього закону з відривом у 18 процентних пунктів.
Особливо різко впали оцінки роботи Трампа в сферах охорони здоров’я, податків та державних витрат. Також значно погіршилися показники щодо економіки та інфляції. Хоча одразу після інавгурації його дії в цих питаннях отримували чисто позитивну оцінку, оголошення торговельної війни і реакція інвесторів спричинили різкий спад підтримки. Нині більшість американців не схвалює його політику в питаннях імміграції — однієї з ключових тем його виборчої кампанії.
Нагадаємо
У Сполучених Штатах рейтинг схвалення діяльності президента Дональда Трампа знижується згідно з новими опитуваннями. Середній показник опитувань RealClearPolitics показує, що станом на 17 червня рейтинг схвалення діяльності Трампа становить 46,5%, тоді як 51% висловлюють несхвалення, що є зниженням порівняно з 3 червня, коли розрив був меншим: 47,5% схвалення та 49,7% несхвалення.
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