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55% американцев не одобряют действия Трампа: результаты опроса

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Через 177 дней президентства Дональда Трампа 55% американцев не одобряют его деятельность, тогда как 41% одобряют. Рейтинг упал после подписания закона о налоговых льготах и сокращении соцпрограмм.

55% американцев не одобряют действия Трампа: результаты опроса

С начала президентства Трампа прошло 177 дней. Большая половина американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на опрос The Economist и YouGov.

Детали

Отмечается, что сейчас 41% американцев одобряют деятельность президента, 55% - не одобряют, а еще 4% не определились.

Рейтинг Трампа упал после того, как он подписал свой первый крупный закон во время второго срока президентства. Закон оставил налоговые льготы, но за счет сокращения соцпрограмм и увеличения госдолга. Опрос показывает, что американцы выступают против этого закона с отрывом в 18 процентных пунктов.

Особенно резко упали оценки работы Трампа в сферах здравоохранения, налогов и государственных расходов. Также значительно ухудшились показатели по экономике и инфляции. Хотя сразу после инаугурации его действия в этих вопросах получали чисто положительную оценку, объявление торговой войны и реакция инвесторов повлекли резкий спад поддержки. Сейчас большинство американцев не одобряет его политику в вопросах иммиграции — одной из ключевых тем его избирательной кампании.

Напомним

В Соединенных Штатах рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа снижается согласно новым опросам. Средний показатель опросов RealClearPolitics показывает, что по состоянию на 17 июня рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет 46,5%, тогда как 51% выражают неодобрение, что является снижением по сравнению с 3 июня, когда разрыв был меньше: 47,5% одобрения и 49,7% неодобрения.

Трамп убедил Coca-Cola перейти на тростниковый сахар в напитках17.07.25, 01:12 • 2934 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
The Economist
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