Трамп убедил Coca-Cola перейти на тростниковый сахар в напитках

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola перейти на тростниковый сахар вместо высокофруктозного кукурузного сиропа, который обычно используется в Соединенных Штатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social, агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что Глава Белого дома провел переговоры с компанией Coca-Cola о замене подсластителя в напитках, продаваемых на американском рынке.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решения в Coca-Cola. Это будет очень хорошее решение с их стороны - вы это увидите. Это просто лучше! - написал Президент США на своей странице в соцсети Truth Social.

По данным информагентства, инициатива частично связана с программой администрации Трампа "Сделаем Америку снова здоровой", которая призывает пищевые компании менять рецептуры, чтобы уменьшить использование искусственных добавок и вредных ингредиентов.

Сейчас Coca-Cola в США в основном подслащивают кукурузным сиропом, тогда как во многих других странах компания использует тростниковый сахар.

Напомним

Coca-Cola отозвала партии напитков из-за повышенного содержания хлората в Бельгии, Нидерландах, Британии, Германии, Франции и Люксембурге.

Трамп вернул кнопку вызова диетической Coca-Cola в Овальный кабинет Белого дома