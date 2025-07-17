Трамп убедил Coca-Cola перейти на тростниковый сахар в напитках

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
18:08 • 11459 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
17:34 • 27916 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
16 июля, 17:16 • 28962 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 37422 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 105092 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 56193 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 71389 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 88547 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 90712 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 95663 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
85%
745мм
Популярные новости
В Черновцах возросло число погибших после ракетного удара россиян 12 июля16 июля, 15:26 • 8150 просмотра
САП открыла производство в отношении Стефанишиной: что известно16 июля, 15:39 • 12301 просмотра
В УЗ показали, как сейчас выглядит вокзал в Покровске16 июля, 16:43 • 6990 просмотра
Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: пострадали еще 11 человек16 июля, 17:07 • 8550 просмотра
В Доброполье число погибших в результате российского удара по торговому центру возросло до 2, ранены 22 человека - ОВА18:05 • 11038 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 105092 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 94429 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 246805 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 163299 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 165029 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Словакия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 112473 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 137884 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 82629 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 97768 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 124086 просмотра
Актуальное
Facebook
BM-30 Smerch
Instagram
Шахед-136
Хранитель

Трамп убедил Coca-Cola перейти на тростниковый сахар в напитках

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в напитках для американского рынка. Эта инициатива является частью программы администрации Трампа «Сделаем Америку снова здоровой».

Трамп убедил Coca-Cola перейти на тростниковый сахар в напитках

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил компанию Coca-Cola перейти на тростниковый сахар вместо высокофруктозного кукурузного сиропа, который обычно используется в Соединенных Штатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social, агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что Глава Белого дома провел переговоры с компанией Coca-Cola о замене подсластителя в напитках, продаваемых на американском рынке.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решения в Coca-Cola. Это будет очень хорошее решение с их стороны - вы это увидите. Это просто лучше!

- написал Президент США на своей странице в соцсети Truth Social.

По данным информагентства, инициатива частично связана с программой администрации Трампа "Сделаем Америку снова здоровой", которая призывает пищевые компании менять рецептуры, чтобы уменьшить использование искусственных добавок и вредных ингредиентов.

Сейчас Coca-Cola в США в основном подслащивают кукурузным сиропом, тогда как во многих других странах компания использует тростниковый сахар.

Напомним

Coca-Cola отозвала партии напитков из-за повышенного содержания хлората в Бельгии, Нидерландах, Британии, Германии, Франции и Люксембурге.

Трамп вернул кнопку вызова диетической Coca-Cola в Овальный кабинет Белого дома21.01.25, 10:43 • 36793 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Truth Social
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Люксембург
Франция
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9