Трамп вернул кнопку вызова диетической Coca-Cola в Овальный кабинет Белого дома
Киев • УНН
В Овальном кабинете снова появилась специальная кнопка для вызова диетической Coca-Cola, которую использовал Трамп. Журналисты получили эксклюзивный доступ к обновленному рабочему пространству президента.
Президент США Дональд Трамп вернул на свой рабочий стол в Овальном кабинете кнопку вызова диетической Coca-Cola.
Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
После вступления Трампа в должность, его помощники предоставили журналистам The Wall Street Journal и фотографу эксклюзивную возможность заглянуть в офис.
В частности, как сообщает СМИ, на столе в Овальном кабинете уже размещается поднос с ручками для подписания Трампом исполнительных указов.
Также, вернулась кнопка, которую Трамп, как известно, еще при первом своем сроке использовал для заказа диетической Coca-Cola.
Напомним,
Президент США Джо Байден подтвердил, что оставил записку для Дональда Трампа в Белом доме. Содержание послания Байден решил сохранить в тайне, назвав это личным делом между ним и Трампом.