Байден залишив записку для Трампа в Білому домі

Президент США Джо Байден заявив, що залишив новому очільнику Америки Дональду Трампу записку, але не розкрив її змісту, передає УНН із посиланням на Sky news.

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Незадовго до початку церемонії інавгурації президента США Джо Байдена запитали, чи залишив він Дональду Трампу записку в Білому домі.

Тепер уже колишній президент відповів: «Так».

Коли його запитали, що він написав, Байден сказав: «Це між Трампом і мною».

Трамп, як відомо, знехтував багатьма традиціями передання влади, коли Байден прийняв його 2020 року, але залишив лист для нового демократа.

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