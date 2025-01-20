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Байден залишив записку для Трампа в Білому домі

Байден залишив записку для Трампа в Білому домі

Київ • УНН

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Президент США Джо Байден підтвердив, що залишив записку для Дональда Трампа в Білому домі. Зміст послання Байден вирішив зберегти в таємниці, назвавши це особистою справою між ним і Трампом.

Президент США Джо Байден заявив, що залишив новому очільнику Америки Дональду Трампу записку, але не розкрив її змісту, передає УНН із посиланням на Sky news.

Деталі

Незадовго до початку церемонії інавгурації президента США Джо Байдена запитали, чи залишив він Дональду Трампу записку в Білому домі.

Тепер уже колишній президент відповів: «Так».

Коли його запитали, що він написав, Байден сказав: «Це між Трампом і мною».

Трамп, як відомо, знехтував багатьма традиціями передання влади, коли Байден прийняв його 2020 року, але залишив лист для нового демократа.

Як цивільні особи: Байден і Гарріс покинули Капітолійський пагорб20.01.2025, 20:35 • 94195 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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