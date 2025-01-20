Як цивільні особи: Байден і Гарріс покинули Капітолійський пагорб
Київ • УНН
Джо Байден і Камала Гарріс офіційно склали свої повноваження після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Після незручного рукостискання з чоловіком Гарріс, Байден покинув Капітолійський пагорб на вертольоті морської піхоти.
Джо Байден і Камала Гарріс покинули Капітолійський пагорб після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky news.
Байден і Гарріс залишають його як цивільні особи, офіційно покинувши свої посади, коли їхні наступники були приведені до присяги зовсім недавно.
Трамп ніяково потиснув руку чоловікові Гарріс і колишньому другому джентльменові Дагу Емхоффу, перш ніж Байден сів у вертоліт морської піхоти США.
Коментатор Алістер Брюс каже, що для Байденів це означає, що «тягар посади знято з плечей, які несли їх чотири роки».
Він додає: «Коли вертоліт злітає в це прекрасне сонячне світло... президент Джо Байден залишає серце уряду Сполучених Штатів».
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