Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм
Киев • УНН
Джо Байден и Камала Харрис официально сложили свои полномочия после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. После неловкого рукопожатия с мужем Харрис, Байден покинул Капитолийский холм на вертолете морской пехоты.
Джо Байден и Камала Харрис покинули Капитолийский холм после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Байден и Харрис покидают его как гражданские лица, официально покинув свои должности, когда их преемники были приведены к присяге совсем недавно.
Трамп неловко пожал руку мужу Харрис и бывшему второму джентльмену Дагу Эмхоффу, прежде чем Байден сел в вертолет морской пехоты США.
Комментатор Алистер Брюс говорит, что для Байденов это означает, что "бремя должности снято с плеч, которые несли их четыре года".
Он добавляет: "Когда вертолет взлетает в этот прекрасный солнечный свет... президент Джо Байден покидает сердце правительства Соединенных Штатов".
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