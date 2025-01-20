Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

ukenru
Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
16:10 • 45292 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
15:45 • 49832 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
15:22 • 54081 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
14:52 • 92262 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 114089 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 104975 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116103 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 152400 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116590 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 111142 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

20 января, 10:05 • 50383 просмотра
Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье согласилось получать газ через «Молдовагаз»

20 января, 10:07 • 68558 просмотра
Высокие тарифы и мирное соглашение: Европа готовится к первому дню президентства Трампа

Высокие тарифы и мирное соглашение: Европа готовится к первому дню президентства Трампа

20 января, 10:43 • 38917 просмотра
18-летних студентов не будут мобилизовать: в Раде и ЦПД опровергли слухи

18-летних студентов не будут мобилизовать: в Раде и ЦПД опровергли слухи

20 января, 11:06 • 33153 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 119616 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

14:52 • 92262 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 114089 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 145874 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 152400 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 156163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 119616 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 135642 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 125654 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 130598 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 131070 просмотра
Актуальное
Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Киев  •  УНН

 • 1756 просмотра

Read in English

Джо Байден и Камала Харрис официально сложили свои полномочия после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. После неловкого рукопожатия с мужем Харрис, Байден покинул Капитолийский холм на вертолете морской пехоты.

Джо Байден и Камала Харрис покинули Капитолийский холм после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Байден и Харрис покидают его как гражданские лица, официально покинув свои должности, когда их преемники были приведены к присяге совсем недавно.

Трамп неловко пожал руку мужу Харрис и бывшему второму джентльмену Дагу Эмхоффу, прежде чем Байден сел в вертолет морской пехоты США.

Комментатор Алистер Брюс говорит, что для Байденов это означает, что "бремя должности снято с плеч, которые несли их четыре года".

Он добавляет: "Когда вертолет взлетает в этот прекрасный солнечный свет... президент Джо Байден покидает сердце правительства Соединенных Штатов".

О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа20.01.2025, 20:07 • 7758 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
korpus-morskoi-pekhoti-sshaКорпус морской пехоты США
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы