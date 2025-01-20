Байден оставил записку для Трампа в Белом доме
Киев • УНН
Президент США Джо Байден подтвердил, что оставил записку для Дональда Трампа в Белом доме. Содержание послания Байден решил сохранить в тайне, назвав это личным делом между ним и Трампом.
Президент США Джо Байден заявил, что оставил новому главе Америки Дональду Трампу записку, но не раскрыл ее содержание, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Незадолго до начала церемонии инаугурации президента США Джо Байдена спросили, оставил ли он Дональду Трампу записку в Белом доме.
Теперь уже бывший президент ответил: "Да".
Когда его спросили, что он написал, Байден сказал: "Это между Трампом и мной".
Трамп, как известно, пренебрег многими традициями передачи власти, когда Байден принял его в 2020 году, но оставил письмо для нового демократа.
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