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Трамп повернув кнопку виклику дієтичної Coca-Cola в Овальний кабінет Білого дому

Трамп повернув кнопку виклику дієтичної Coca-Cola в Овальний кабінет Білого дому

Київ • УНН

 • 36497 перегляди

В Овальному кабінеті знову з'явилася спеціальна кнопка для виклику дієтичної Coca-Cola, яку використовував Трамп. Журналісти отримали ексклюзивний доступ до оновленого робочого простору президента.

Президент США Дональд Трамп повернув на свій робочий стіл в Овальному кабінеті кнопку виклику дієтичної Coca-Cola.

Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі 

Після вступу Трампа на посаду, його помічники надали журналістам The Wall Street Journal і фотографу ексклюзивну можливість зазирнути в офіс.

Зокрема, як повідомляє ЗМІ, на столі в Овальному кабінеті вже розміщується піднос із ручками для підписання Трампом виконавчих указів.

Також, повернулася кнопка, яку Трамп, як відомо, ще за першого свого терміну використовував для замовлення дієтичної Coca-Cola. 

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підтвердив, що залишив записку для Дональда Трампа в Білому домі. Зміст послання Байден вирішив зберегти в таємниці, назвавши це особистою справою між ним і Трампом.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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