Трамп переконав Coca-Cola перейти на тростинний цукор у напоях

Президент США Дональд Трамп заявив, що переконав компанію Coca-Cola перейти на тростинний цукор замість високофруктозного кукурудзяного сиропу, який зазвичай використовують у Сполучених Штатах. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку лідера у соцмережі Truth Social, агенцію Reuters.

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Зазначається, що Глава Білого дому провів переговори з компанією Coca-Cola про заміну підсолоджувача в напоях, які продаються на американському ринку.

Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola. Це буде дуже гарне рішення з їхнього боку - ви це побачите. Це просто краще! - написав Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За даними інформагенції, ініціатива частково пов’язана з програмою адміністрації Трампа "Зробимо Америку знову здоровою", яка закликає харчові компанії змінювати рецептури, щоб зменшити використання штучних домішок та шкідливих інгредієнтів.

Зараз Coca-Cola у США здебільшого підсолоджують кукурудзяним сиропом, тоді як у багатьох інших країнах компанія використовує тростинний цукор.

Нагадаємо

Coca-Cola відкликала партії напоїв через підвищений вміст хлорату в Бельгії, Нідерландах, Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі.

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