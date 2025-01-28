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Coca-Cola відкликала напої в кількох європейських країнах через підвищений вміст хлорату

Coca-Cola відкликала напої в кількох європейських країнах через підвищений вміст хлорату

Київ • УНН

 • 39052 перегляди

Coca-Cola відкликає партії напоїв через підвищений вміст хлорату в Бельгії, Нідерландах, Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі. Продукція в банках та пляшках, що продавалася з листопада, може становити ризик для здоров'я.

Компанія Coca-Cola відкликала партії своїх напоїв, зокрема Coke, Sprite, Fuze Tea та інших брендів, у шести європейських країнах через виявлений підвищений рівень хлорату.

Про це повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

Європейський підрозділ з розливу Coca-Cola заявив у понеділок, що він розпорядився про відкликання великої кількості Coke, Sprite та інших напоїв після виявлення в них високого рівня хлорату, який становить потенційний ризик для здоров'я. Coca-Cola Europacific Partners Belgium повідомила, що відкликання стосується продукції в банках та скляних пляшках, яка продається з листопада, в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі. 

У нас немає точної цифри, але очевидно, що це значна кількість

- заявили в компанії, маючи на увазі обсяги випитих напоїв. 

Хлорат міститься в харчових продуктах, бо він є похідним хлорних дезінфекційних засобів, які широко використовуються під час очищення води та переробки харчових продуктів.

Згідно з науковим висновком 2015 року Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, відомо, що тривалий вплив хлорату становить потенційну небезпеку для здоров'я дітей, особливо тих, у кого спостерігається легкий або помірний дефіцит йоду.

Більшу частину пошкоджених і нерозпроданих продуктів уже знято з полиць магазинів, і ми продовжуємо вживати заходів щодо вилучення всіх продуктів, які залишилися, з ринку

- заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Французька філія Coca-Cola зазначила, що незалежні експерти оцінили ризик для споживачів як "дуже низький".

Ми не отримували жодних скарг від споживачів з цього приводу

- заявили в компанії.

Пошкоджені партії Coke і Fuze Tea доставили до Франції, втім наразі наказ про відкликання на французький ринок не поширюється. Водночас Coca-Cola Europacific Partners вибачилася перед споживачами та пообіцяла співпрацювати з регуляторами для вирішення ситуації.

"Ми перебуваємо в контакті з компетентними органами на кожному з порушених ринків", - заявили в компанії.

Нагадаємо 

У США подано позов проти дев'яти великих харчових компаній через "ультраоброблені" продукти, що викликають залежність. Позивач стверджує, що через такі продукти у нього розвинувся діабет 2 типу у 16 років.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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