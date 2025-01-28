Coca-Cola отозвала напитки в нескольких европейских странах из-за повышенного содержания хлората

Компания Coca-Cola отозвала партии своих напитков, в частности Coke, Sprite, Fuze Tea и других брендов, в шести европейских странах из-за обнаруженного повышенного уровня хлората.

Об этом сообщает France 24, пишет УНН.

Детали

Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило в понедельник, что оно распорядилось об отзыве большого количества Coke, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлората, который представляет потенциальный риск для здоровья. Coca-Cola Europacific Partners Belgium сообщила, что отзыв касается продукции в банках и стеклянных бутылках, которая продается с ноября, в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.

У нас нет точной цифры, но очевидно, что это значительное количество - заявили в компании, имея в виду объемы выпитых напитков.

Хлорат содержится в пищевых продуктах, так как он является производным хлорных дезинфицирующих средств, которые широко используются при очистке воды и переработке пищевых продуктов.

Согласно научному заключению 2015 года Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, известно, что длительное воздействие хлората представляет потенциальную опасность для здоровья детей, особенно тех, у кого наблюдается легкий или умеренный дефицит йода.

Большая часть поврежденных и нераспроданных продуктов уже снята с полок магазинов, и мы продолжаем принимать меры по изъятию всех оставшихся продуктов с рынка - заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Французский филиал Coca-Cola отметил, что независимые эксперты оценили риск для потребителей как «очень низкий».

Мы не получали никаких жалоб от потребителей по этому поводу - заявили в компании.

Поврежденные партии Coke и Fuze Tea доставили во Францию, впрочем пока приказ об отзыве на французский рынок не распространяется. В то же время Coca-Cola Europacific Partners извинилась перед потребителями и пообещала сотрудничать с регуляторами для разрешения ситуации.

«Мы находимся в контакте с компетентными органами на каждом из затронутых рынков», - заявили в компании.

Напомним

В США подан иск против девяти крупных пищевых компаний из-за «ультраобработанных» продуктов, которые вызывают зависимость. Истец утверждает, что из-за таких продуктов у него развился диабет 2 типа в 16 лет.