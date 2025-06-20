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Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2496 перегляди

Згідно з новими опитуваннями, рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знижується. Середній показник RealClearPolitics показує, що станом на 17 червня 46,5% схвалюють його діяльність, тоді як 51% висловлюють несхвалення.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ

У Сполучених Штатах рейтинг схвалення діяльності президента Дональда Трампа знижується згідно з новими опитуваннями. Середній показник опитувань RealClearPolitics показує, що станом на 17 червня рейтинг схвалення діяльності Трампа становить 46,5%, тоді як 51% висловлюють несхвалення, що є зниженням порівняно з 3 червня, коли розрив був меншим: 47,5% схвалення та 49,7% несхвалення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

RealClearPolitics включає кілька соціологічних компаній, які, як правило, показують більш сприятливі результати для Трампа, такі як Rasmussen Reports. Падіння свідчить про зростання невдоволення, навіть у середовищі опитувань, яке історично було більш прихильним до республіканців.

Кілька опитувань показали тенденцію до зниження рейтингу схвалення діяльності Трампа останніми днями. Це включає дані Newsweek, які показують чистий рейтинг схвалення Трампа на рівні -4 пункти, де 47% схвалюють, а 51% не схвалюють. Це нижче, ніж на початку цього місяця, коли чистий рейтинг схвалення Трампа залишався на рівні -2 більше тижня.

Щоденний рейтинг опитувань Расмуссена також знизив рейтинги Трампа з минулого тижня, коли його чисте схвалення досягло піку в +8 пунктів. Зараз він становить +5 пунктів, де 52% схвалюють, а 47% не схвалюють.

Тим часом, останнє опитування YouGov/Economist, проведене з 13 по 16 червня серед 1512 дорослих, показало, що рейтинг схвалення Трампа становить 41%, що на 2 пункти менше, ніж минулого тижня, а 54% не схвалюють, що на 2 пункти більше.

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Згідно з останнім опитуванням Morning Consult, проведеним з 13 по 15 червня серед 2207 зареєстрованих виборців, рейтинг схвалення діяльності Трампа становить 46 відсотків, що нижче за 47% минулого тижня, а 52% висловили несхвалення, що більше за 51 відсоток.

А в останньому опитуванні J.L. Partners, проведеному 16-17 червня, рейтинг схвалення діяльності Трампа залишився стабільним на рівні 46%. Але несхвалення зросло на 11 пунктів до 51% з моменту останнього опитування в лютому. Схвалення також залишилося стабільним в останньому опитуванні Reuters/Ipsos (11-16 червня) на рівні 42% але його несхвалення зросло на 2 пункти до 54%.

Опитування HarrisX/Harvard, проведене 11-12 червня, зафіксувало більш помітний зсув, оскільки рейтинг схвалення знизився до 46%, що нижче за 47% у травні, тоді як рейтинг несхвалення зріс до 50% з 48%.

Тим не менш, кілька опитувань зафіксували незначне зростання Трампа, хоча й здебільшого в межах похибки.

В останньому опитуванні Echelon Insights (17-18 червня) та опитуванні Fox News (13-16 червня) рейтинг схвалення Трампа зріс на 2 пункти, а несхвалення знизився на 1 пункт порівняно з минулим місяцем.

Опитування Insider Advantage, проведене 15-16 червня серед 1000 ймовірних виборців, показало, що його рейтинг схвалення становить 54%, а 44% – несхвалення, що дає йому чистий рейтинг схвалення +10 пунктів. Це практично не змінилося з травня.

Останнє опитування Clarity Campaign Labs, яке показало рейтинг схвалення Трампа на рівні 47 відсотків, тоді як 50 відсотків його не схвалили, також практично не змінилося.

Доповнення

Трамп більше покладається на вузьке коло радників при прийнятті рішень щодо військових дій у Ірані. Він також консультується з багатьма поза Білим домом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Гарвардський університет
Економіст (журнал)
Fox News Channel
Білий дім
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Дональд Трамп
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