Трамп покладається на вузьке коло радників під час обдумування питання ударів по Ірану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп все більше покладається на невелику групу радників, коли він зважує, чи віддавати наказ про військові дії США в Ірані, спрямовані на його ядерну програму, за словами двох чиновників зі сфери оборони та високопосадовця адміністрації, повідомляє NBC News, пише УНН.

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У той же час, інший високопосадовець адміністрації сказав, що Трамп проводив "краудсорсинг" з безліччю союзників за межами Білого дому і у своїй адміністрації про те, чи вважають вони, що він повинен дати зелене світло ударам по Ірану - питання, яке розділило його основних прихильників.

Попри те, що він регулярно запитує ширшу групу людей, що, на їхню думку, він повинен зробити, Трамп схильний ухвалювати багато рішень за допомогою лише кількох посадових осіб адміністрації, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, голову апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, заступника голови апарату Стівена Міллера та держсекретаря Марко Рубіо, який також є тимчасовим радником з національної безпеки, сказав високопосадовець адміністрації. Трамп також спирається на свого посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, коли він зважує рішення, які потрапляють у сферу його компетенції, сказав чиновник.

Коли він вирішує, чи слід безпосередньо залучати Сполучені Штати до війни з Іраном, Трамп розширив своє коло в деяких відносинах, але звузив його в інших, пише видання. Він усунув від участі директора національної розвідки США Тулсі Габбард, яка виступає проти ударів США по Ірану, і він не звертався регулярно до міністра оборони США Піта Гегсета в межах свого процесу ухвалення рішень, за словами двох чиновників зі сфери оборони та високопосадовця адміністрації.

Представник міністерства оборони США Шон Парнелл відкинув уявлення, що Гегсет не був активно залучений.

"Це твердження абсолютно неправдиве. Міністр розмовляє з президентом кілька разів на день щодня і був із президентом у ситуаційній кімнаті цього тижня, - сказав Парнелл у своїй заяві. - Держсекретар Гегсет забезпечує керівництво, необхідне Міністерству оборони та нашим Збройним силам, і він продовжить старанно працювати на підтримку програми президента Трампа "Мир через силу".

Трамп слухає генерала Дена Кейна, голову Об'єднаного комітету начальників штабів; генерала Еріка Куріллу, командувача Центрального командування США; та директора ЦРУ Джона Реткліффа, за словами двох посадових осіб з питань оборони та колишнього чиновника адміністрації.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам у четвер, що Трамп ухвалить рішення про те, чи слід Сполученим Штатам втручатися в ізраїльсько-іранський конфлікт протягом наступних двох тижнів.

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На відміну від практично всіх президентів до нього з часів Другої світової війни, Трамп не покладається на високопоставлених посадовців, які ретельно готують зовнішню політику та військові варіанти, а потім обговорюють їх із ним структурованим, продуманим чином, згідно з двома джерелами, обізнаними з цього питання.

Він обговорює зовнішню політику з посадовими особами у своїй адміністрації, а також із безліччю іноземних лідерів та контактів за межами уряду. Але ці обговорення більш неформальні та вільні. У результаті, за словами двох джерел, у чиновників або високопоставлених військових командирів, можливо, менше можливостей поставити під сумнів його припущення або висловити стурбованість з приводу курсу дій.

Коли Трамп оголосив минулого місяця, що він знімає санкції з Сирії після зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, високопосадовці були захоплені зненацька, повідомили два джерела, поінформовані про це питання. Чиновники Міністерства фінансів не були попереджені про те, що він зробить таку заяву, і не було зроблено жодних технічних приготувань для здійснення кроку, який потребує обговорень з іноземними банками та посадовцями сирійського уряду, повідомили джерела.

Після свого повернення до Білого дому в січні Трамп різко скоротив Раду національної безпеки, яка традиційно співпрацює з іншими федеральними агентствами для розробки варіантів політики та визначення їх можливих наслідків, особливо коли йдеться про можливі військові дії.

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