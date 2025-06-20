Трамп полагается на узкий круг советников при обдумывании вопроса ударов по Ирану - СМИ

Президент США Дональд Трамп всё больше полагается на небольшую группу советников, когда он взвешивает, отдавать ли приказ о военных действиях США в Иране, направленных на его ядерную программу, по словам двух чиновников из сферы обороны и высокопоставленного чиновника администрации, сообщает NBC News, пишет УНН.

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В то же время, другой высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Трамп проводил "краудсорсинг" с множеством союзников за пределами Белого дома и в своей администрации о том, считают ли они, что он должен дать зелёный свет ударам по Ирану - вопрос, который разделил его основных сторонников.

Несмотря на то, что он регулярно спрашивает более широкую группу людей, что, по их мнению, он должен сделать, Трамп склонен принимать многие решения с помощью лишь нескольких должностных лиц администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, заместителя главы аппарата Стивена Миллера и госсекретаря Марко Рубио, который также является временным советником по национальной безопасности, сказал высокопоставленный чиновник администрации. Трамп также опирается на своего посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, когда он взвешивает решения, попадающие в сферу его компетенции, сказал чиновник.

Когда он решает, следует ли непосредственно вовлекать Соединённые Штаты в войну с Ираном, Трамп расширил свой круг в некоторых отношениях, но сузил его в других, пишет издание. Он устранил от участия директора национальной разведки США Тулси Габбард, выступающую против ударов США по Ирану, и он не обращался регулярно к министру обороны США Питу Хегсету в рамках своего процесса принятия решений, по словам двух чиновников из сферы обороны и высокопоставленного чиновника администрации.

Представитель Министерства обороны США Шон Парнелл отверг представление о том, что Хегсет не был активно вовлечён.

"Это утверждение абсолютно ложно. Министр разговаривает с президентом несколько раз в день ежедневно и был с президентом в ситуационной комнате на этой неделе, - сказал Парнелл в своём заявлении. - Министр Хегсет обеспечивает руководство, необходимое Министерству обороны и нашим Вооружённым силам, и он продолжит усердно работать в поддержку программы президента Трампа "Мир через силу".

Трамп слушает генерала Дэна Кейна, председателя Объединённого комитета начальников штабов; генерала Эрика Куриллу, командующего Центральным командованием США; и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, по словам двух должностных лиц по вопросам обороны и бывшего чиновника администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам в четверг, что Трамп примет решение о том, следует ли Соединённым Штатам вмешиваться в израильско-иранский конфликт в течение следующих двух недель.

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В отличие от практически всех президентов до него со времён Второй мировой войны, Трамп не полагается на высокопоставленных должностных лиц, которые тщательно готовят внешнюю политику и военные варианты, а затем обсуждают их с ним структурированным, продуманным образом, согласно двум источникам, осведомлённым об этом вопросе.

Он обсуждает внешнюю политику с должностными лицами в своей администрации, а также с множеством иностранных лидеров и контактов за пределами правительства. Но эти обсуждения более неформальны и свободны. В результате, по словам двух источников, у чиновников или высокопоставленных военных командиров, возможно, меньше возможностей поставить под сомнение его предположения или выразить обеспокоенность по поводу курса действий.

Когда Трамп объявил в прошлом месяце, что он снимает санкции с Сирии после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, высокопоставленные чиновники были застигнуты врасплох, сообщили два источника, осведомлённые об этом вопросе. Чиновники Министерства финансов не были предупреждены о том, что он сделает такое заявление, и не было сделано никаких технических приготовлений для осуществления шага, который требует обсуждений с иностранными банками и должностными лицами сирийского правительства, сообщили источники.

После своего возвращения в Белый дом в январе Трамп резко сократил Совет национальной безопасности, который традиционно сотрудничает с другими федеральными агентствами для разработки вариантов политики и определения их возможных последствий, особенно когда речь идет о возможных военных действиях.

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