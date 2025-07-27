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Рейтинг Демократичної партії США впав до 35-річного мінімуму - опитування

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Рейтинг Демократичної партії США досяг найнижчого рівня за понад три десятиліття, згідно з опитуванням The Wall Street Journal. 63% виборців негативно ставляться до партії, а 33% підтримують її, що є найнижчим показником з 1990 року.

Рейтинг Демократичної партії США впав до 35-річного мінімуму - опитування

Рейтинг Демократичної партії США впав до найнижчого рівня за понад три десятиліття. Про це свідчать результати опитування The Wall Street Journal (WSJ), повідомляє УНН.

Деталі

Так, за даними соціологів, 63% виборців негативно ставляться до діяльності Демократичної партії. При цьому підтримують демократів 33% – це найнижчий показник в опитуваннях WSJ, проведених з 1990 року.

Лише 8% виборців ставляться до демократів "дуже позитивно", порівняно з 19%, які виявляють такий самий рівень ентузіазму щодо Республіканської партії

- вказує видання.

Водночас зазначається, що також наростає рівень несхвалення діяльністі президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Зокрема, виборці не схвалюють дії глави Білого дому щодо економіки, інфляції, тарифів та зовнішньої політики.

"Трамп, зі своїм агресивним порядком денним та обіцянками струсити політичний істеблішмент, був втіленням кандидата змін. Але в новому опитуванні ... 51% стверджують, що зміни, які він вносить, є формою хаосу та дисфункції, яка зашкодить країні. Натомість 45% погоджуються з альтернативним твердженням, що він вносить необхідні та корисні зміни", - пише ЗМІ.

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Довідково

Телефонне та онлайн-опитування The Wall Street Journal серед 1500 зареєстрованих виборців було проведено 16-20 липня. Похибка для повної вибірки становить 2,5%.

Нагадаємо

За результатами опитування The Economist і YouGov, через 177 днів президентства Дональда Трампа 55% американців не схвалюють його діяльність, тоді як 41% схвалюють.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ20.06.25, 21:24 • 10669 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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