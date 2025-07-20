Рейтинг Макрона у Франції впав до історичного мінімуму

Президент Франції Емманюель Макрон нині має підтримку лише 19% громадян країни. Результати відповідного соціологічного опитування IFOP/JDD публікує Le Figaro, повідомляє УНН.

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Зазначається, що Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем'єр-міністром у грудні минулого року, утворюють найнепопулярнішу виконавчу пару Франції.

Якщо перший отримав 19% рейтингу схвалення, ... випередивши Франсуа Олланда, який впав до 13%, то другий отримав лише 18%. Сукупний рейтинг схвалення для обох становить 37%. За часів Франсуа Олланда його прем'єр-міністр Мануель Вальс все ще отримував 38% схвалення, що давало виконавчій владі рейтинг схвалення 51%. - йдеться у статті.

Видання вказує, що Макрон ніколи раніше не опускався нижче 20% рейтингу схвалення.

"Хоча протести "жовтих жилетів" стрясали Францію, а президент був у центрі уваги більшої частини громадського гніву, він все ще користувався 23% схвалення громадськості", - пише ЗМІ.

Нагадаємо

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про додаткові військові витрати на 6,5 мільярда євро протягом наступних двох років. Це пов'язано з новими загрозами, включаючи росію, тероризм та кібератаки, з метою досягти 64 мільярдів євро щорічно на оборону до 2027 року.

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