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"Щоб бути вільними, нас мають боятися": Франція збільшує військові витрати на мільярди євро - Макрон

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про додаткові військові витрати на 6,5 мільярда євро протягом наступних двох років. Це пов'язано з новими загрозами, включаючи росію, тероризм та кібератаки, з метою досягти 64 мільярдів євро щорічно на оборону до 2027 року.

"Щоб бути вільними, нас мають боятися": Франція збільшує військові витрати на мільярди євро - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю оголосив про додаткові військові витрати країни на 6,5 мільярда євро протягом наступних двох років через нові та безпрецедентні загрози, від росії до терористів та кібератак. Про це повідомляє France24, інформує УНН.

Деталі

Французький лідер виклав плани витрат під час щорічного звернення до військових напередодні національного свята Дня взяття Бастилії, закликавши до активізації зусиль для захисту Європи. За його словами, Франція прагнутиме витрачати 64 мільярди євро щорічно на оборону у 2027 році, останньому році його другого терміну - це вдвічі більше, ніж у 2017 році, коли він став президентом.

Від 1945 року свобода ніколи не була під такою серйозною загрозою. Щоб бути вільними в цьому світі, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними

- сказав Макрон.

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Він наголосив, що Франція може знайти гроші, щоб витрачати більше на військові потреби, навіть попри необхідність зменшити величезні борги.

Кожен француз і кожна француженка повинні усвідомлювати загрозу навколо нас. Нам усім потрібно йти на жертви. Свобода має свою ціну

- підкреслив президент Франції.

Він також наказав вищим військовим та оборонним чиновникам країни розпочати "стратегічний діалог" з європейськими партнерами щодо ролі, яку французький ядерний арсенал може відігравати в захисті Європи.

Нагадаємо

Днями начальник Генерального штабу Франції Тьєррі Буркхард заявив, що безпека Європи поставлена на карту в Україні. За його словами, росія залишається постійною загрозою, а поразка України означатиме стратегічну поразку для всієї Європи, і лише зміцнення обороноздатності європейських країн зможе гарантувати мир.

До 50 тисяч військових: Франція та Британія створюють "ядро миротворчих сил" для України11.07.25, 00:12 • 5001 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
France 24
Емманюель Макрон
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