В Україні на кону стоїть безпека Європи - начальник Генштабу Франції

Безпека Європи поставлена на карту в Україні. росія залишається постійною загрозою, а поразка України означатиме стратегічну поразку для всієї Європи. Лише зміцнення обороноздатності європейських країн зможе гарантувати мир. Про це заявив начальник Генерального штабу Франції Тьєррі Буркхард пише Le Monde, передає УНН.

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В Україні на кону безпека Європи – заявив він на пресконференції в п’ятницю вранці. – заявив він на пресконференції в п’ятницю вранці.

Буркхард додав, що "росія є довгостроковою загрозою"," і що це "держава, яка володіє як звичайними, так і ядерними озброєннями", маючи на увазі "повну модель армії від початку до кінця".

Начальник генштабу зауважив, що "європейцям вкрай необхідно нарощувати свій оборонний потенціал" та додав, що "поразка України стане справжньою поразкою Європи".

Ми перетворимося на травоїдних серед хижаків, а перебувати в кінці харчового ланцюжка - не дуже приємно - підсумував він.

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