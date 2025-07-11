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В Украине на кону стоит безопасность Европы - начальник Генштаба Франции

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Тьерри Буркхард заявил, что безопасность Европы зависит от Украины, а поражение Украины станет стратегическим поражением для всего континента. Он подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности европейских стран.

В Украине на кону стоит безопасность Европы - начальник Генштаба Франции

Безопасность Европы поставлена на карту в Украине. россия остается постоянной угрозой, а поражение Украины будет означать стратегическое поражение для всей Европы. Только укрепление обороноспособности европейских стран сможет гарантировать мир. Об этом заявил начальник Генерального штаба Франции Тьерри Буркхард, пишет Le Monde, передает УНН.

Подробности

В Украине на кону безопасность Европы – заявил он на пресс-конференции в пятницу утром.

– заявил он на пресс-конференции в пятницу утром.

Буркхард добавил, что "россия является долгосрочной угрозой", и что это "государство, которое обладает как обычными, так и ядерными вооружениями", имея в виду "полную модель армии от начала до конца".

Начальник генштаба отметил, что "европейцам крайне необходимо наращивать свой оборонный потенциал" и добавил, что "поражение Украины станет настоящим поражением Европы".

Мы превратимся в травоядных среди хищников, а находиться в конце пищевой цепи - не очень приятно

 - подытожил он.

Ядерное сдерживание: Лондон и Париж договорились о беспрецедентном альянсе ради европейской безопасности10.07.25, 17:42 • 5104 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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