В Украине на кону стоит безопасность Европы - начальник Генштаба Франции

Безопасность Европы поставлена на карту в Украине. россия остается постоянной угрозой, а поражение Украины будет означать стратегическое поражение для всей Европы. Только укрепление обороноспособности европейских стран сможет гарантировать мир. Об этом заявил начальник Генерального штаба Франции Тьерри Буркхард, пишет Le Monde, передает УНН.

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В Украине на кону безопасность Европы – заявил он на пресс-конференции в пятницу утром. – заявил он на пресс-конференции в пятницу утром.

Буркхард добавил, что "россия является долгосрочной угрозой", и что это "государство, которое обладает как обычными, так и ядерными вооружениями", имея в виду "полную модель армии от начала до конца".

Начальник генштаба отметил, что "европейцам крайне необходимо наращивать свой оборонный потенциал" и добавил, что "поражение Украины станет настоящим поражением Европы".

Мы превратимся в травоядных среди хищников, а находиться в конце пищевой цепи - не очень приятно - подытожил он.

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