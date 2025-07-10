Ядерное сдерживание: Лондон и Париж договорились о беспрецедентном альянсе ради европейской безопасности

Ядерные державы Великобритания и Франция договорились перед совместным правительственным саммитом премьер-министра Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона в Лондоне использовать свой потенциал сдерживания совместно.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg, ORF и Süddeutsche Zeitung.

Детали

Великобритания и Франция планируют шире совместно использовать свой потенциал сдерживания.

Ядерное оружие обеих стран независимо друг от друга, но может быть согласовано между собой - объявило Министерство обороны в Лондоне.

Нет никакой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала реакцию обеих стран - говорится в сообщении.

Формулировка, в которой говорится о ядерном сдерживании, должна быть четким предупреждением для Кремля.

Заявление, сделанное во время государственного визита Макрона в Великобританию, является частью попытки обоих лидеров продемонстрировать свою приверженность суверенным оборонным возможностям Европы на фоне угрозы со стороны России. Также Соединенные Штаты сигнализируют о желании сократить свою традиционную роль в сфере безопасности на континенте при президенте Дональде Трампе - об этом говорится в материале Bloomberg.

Дополнение

Как передают СМИ, обе страны договорились о совместных действиях накануне саммита правительств в Лондоне. Встречу возглавляют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним

УНН передавал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о новых оборонных отношениях, которые будут включать обязательства объединить ядерные арсеналы.