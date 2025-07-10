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Ядерное сдерживание: Лондон и Париж договорились о беспрецедентном альянсе ради европейской безопасности

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Великобритания и Франция договорились совместно использовать свой ядерный потенциал сдерживания. Это решение является четким предупреждением для кремля и ответом на угрозы со стороны россии.

Ядерное сдерживание: Лондон и Париж договорились о беспрецедентном альянсе ради европейской безопасности

Ядерные державы Великобритания и Франция договорились перед совместным правительственным саммитом премьер-министра Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона в Лондоне использовать свой потенциал сдерживания совместно.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg, ORF и Süddeutsche Zeitung.

Детали

Великобритания и Франция планируют шире совместно использовать свой потенциал сдерживания.

Ядерное оружие обеих стран независимо друг от друга, но может быть согласовано между собой

- объявило Министерство обороны в Лондоне.

Нет никакой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала реакцию обеих стран

- говорится в сообщении.

Формулировка, в которой говорится о ядерном сдерживании, должна быть четким предупреждением для Кремля.

Заявление, сделанное во время государственного визита Макрона в Великобританию, является частью попытки обоих лидеров продемонстрировать свою приверженность суверенным оборонным возможностям Европы на фоне угрозы со стороны России. Также Соединенные Штаты сигнализируют о желании сократить свою традиционную роль в сфере безопасности на континенте при президенте Дональде Трампе

- об этом говорится в материале Bloomberg.

Дополнение

Как передают СМИ, обе страны договорились о совместных действиях накануне саммита правительств в Лондоне. Встречу возглавляют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним

УНН передавал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о новых оборонных отношениях, которые будут включать обязательства объединить ядерные арсеналы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Министерство обороны (Великобритания)
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
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