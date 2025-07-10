Стармер і Макрон погодили пакт про ядерне стримування для відбиття загрози Європі - NYT

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон у четвер оголосять подробиці нових оборонних відносин, які включатимуть перше в історії зобов'язання об'єднати свої ядерні арсенали у разі серйозної загрози для союзників у Європі, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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Оголошення буде зроблено після того, як два лідери завершать триденний державний візит відвідинами британської військової бази, щоб наголосити на своїй підтримці захисту України від російської агресії.

Угода між двома країнами підтвердить, що "немає жодної надзвичайної загрози для Європи, яка б не викликала відповіді з боку обох країн", ідеться у заяві Міністерства оборони Великої Британії, опублікованій пізно ввечері в середу.

Очікується, що оголошення, яке відбудеться у четвер, не гарантує повного ядерного захисту європейських країн, але, на думку експертів, це невеликий крок у цьому напрямку.

Стармер і Макрон, які востаннє проводили аналогічний саміт перед поверненням президента Трампа до влади в січні, також, як очікується, оголосять про міграційну угоду, яка могла б скоротити кількість людей, які намагаються перетнути Ла-Манш на невеликих переповнених човнах, що спускаються на воду.

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Обидві теми є основою того, що, за словами двох лідерів, є покращенням дипломатичних відносин між сусідами, які були підірвані, коли громадяни Великої Британії з невеликою перевагою проголосували за вихід із Європейського Союзу у 2016 році.

У своєму виступі в британському парламенті у вівторок Макрон заявив, що дві країни "мають працювати разом, щоб відстоювати ефективну багатосторонність і захищати міжнародний порядок".

"Європа давно залежить від Сполучених Штатів у питаннях ядерного захисту, на тлі того, як багато країн є членами НАТО. Однак Трамп все частіше говорить про необхідність для Європи захищати себе від потенційних супротивників. Велика Британія та Франція - єдині дві ядерні держави в Європі", - зазначає видання.

Обіцянки про співпрацю у сфері оборони, як вказано, прозвучали на тлі війни рф проти України, що триває, більш ніж через три роки.

Стармер і Макрон намагаються просувати "коаліцію охочих", яку вони створили для протистояння росії, пише видання.

"У четвер на британській військовій базі під Лондоном прем'єр-міністр і президент проведуть телефонну розмову з лідерами інших країн коаліції, щоб спробувати пришвидшити реалізацію планів", - ідеться у публікації.

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