Стармер і Макрон домовилися про "новий стримувальний захід" проти переправи нелегалів човнами

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі 9 липня у Лондоні домовилися про посилення спільної боротьби з нелегальною міграцією через Ла-Манш. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

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Як зазначено в офіційному повідомленні Даунінг-стріт, лідери погодилися, що протидія загрозі нерегулярної міграції та перетину протоки на малих човнах є "спільним пріоритетом, що вимагає спільних рішень".

Стармер поінформував президента Франції про заходи жорсткішого контролю, вжиті британським урядом за останній рік/ Pокрема про значне зростання кількості арештів за нелегальне працевлаштування.

За його словами, це має на меті зруйнувати хибну привабливість Британії як країни, де нібито легко знайти роботу, що використовується злочинними групами для вербування мігрантів.

Сторони також домовилися про необхідність "нових та інноваційних рішень", зокрема про створення нового стримувального механізму, здатного зламати бізнес-модель контрабандистських мереж.

Подробиць щодо змісту цього "нового стримувального заходу" поки не оприлюднено. За неофіційною інформацією, сторони обговорюють можливість запровадження моделі "один за одного" — депортації мігрантів до Франції в обмін на прийом шукачів притулку з французького боку.

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Зосередження уваги на арештах, як зазначають британські посадовці, має продемонструвати Франції, що Велика Британія вживає дієвих заходів для зниження привабливості країни як кінцевого пункту міграційного маршруту.

Як очікується, перемовини продовжаться на офіційному саміті 10 липня. Даунінг-стріт наголосила на "спільній меті досягти конкретного прогресу".

Нагадаємо

Кількість мігрантів, які прибули до Великої Британії впродовж 2024 року, перетнувши Ла-Манш на невеликих човнах, зросла на чверть, порівняно з попереднім роком.

За даними французької берегової охорони, 2024 рік вважається найсмертоноснішим для перетину Ла-Маншу: 53 людини загинули, намагаючись перетнути найжвавішу судноплавну протоку в світі, щоб дістатися до Великої Британії.