Біля берегів острову Лампедуза затонув човен з біженцями: понад 40 людей зникли безвісти, 10 врятовані

Італійська влада оголосила в середу про пошуки 40 зниклих безвісти мігрантів, які стали жертвами корабельної аварії гумового човна біля берегів вулканічного острову у Середземному морі.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Біля берегів італійського острова Лампедуза затонуло судно з біженцями - щонайменше 40 людей вважаються зниклими безвісти. Навколо напівзатопленого човна рятувальниками було знайдено шість загиблих осіб. За офіційними даними, 10 людей були врятовані: шість чоловіків і чотири жінки, були знайдені патрульними катерами Берегової охорони біля острівця Лампіоне.

Десятьох тих, хто вижив, було прийнято вчора вдень. Вони відпочивали всю ніч. Вони в хорошому стані й отримуватимуть підтримку від нашої багатопрофільної психологічної команди. - пояснює Христина Пальма, заступник директора приймаючої організації CRI на острові Лампедуза.

Вона зазначила, що врятовані є представниками країн Африки "на південь від Сахари", які подорожували на борту надувного човна, що відплив з Тунісу.

Довідка

Представниця УВКБ ООН в Італії К'яра Кардолетті повідомила в мережі X, що вчора шлюпка вийшла з Тунісу з 56 людьми на борту. Через кілька годин він втратив повітря і наповнився водою. Італійські ЗМІ повідомили, що потім судно затонуло недалеко від Лампедузи.

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