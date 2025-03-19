Біля берегів острову Лампедуза затонув човен з біженцями: понад 40 людей зникли безвісти, 10 врятовані
Київ • УНН
Біля італійського острова Лампедуза затонув човен з біженцями. Влада розшукує понад 40 зниклих безвісти мігрантів, врятовано лише 10 людей, знайдено 6 тіл.
Італійська влада оголосила в середу про пошуки 40 зниклих безвісти мігрантів, які стали жертвами корабельної аварії гумового човна біля берегів вулканічного острову у Середземному морі.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Біля берегів італійського острова Лампедуза затонуло судно з біженцями - щонайменше 40 людей вважаються зниклими безвісти. Навколо напівзатопленого човна рятувальниками було знайдено шість загиблих осіб. За офіційними даними, 10 людей були врятовані: шість чоловіків і чотири жінки, були знайдені патрульними катерами Берегової охорони біля острівця Лампіоне.
Десятьох тих, хто вижив, було прийнято вчора вдень. Вони відпочивали всю ніч. Вони в хорошому стані й отримуватимуть підтримку від нашої багатопрофільної психологічної команди.
Вона зазначила, що врятовані є представниками країн Африки "на південь від Сахари", які подорожували на борту надувного човна, що відплив з Тунісу.
Довідка
Представниця УВКБ ООН в Італії К'яра Кардолетті повідомила в мережі X, що вчора шлюпка вийшла з Тунісу з 56 людьми на борту. Через кілька годин він втратив повітря і наповнився водою. Італійські ЗМІ повідомили, що потім судно затонуло недалеко від Лампедузи.
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