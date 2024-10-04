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У Конго затонув човен із пасажирами: 78 людей загинули, десятки зникли безвісти

У Конго затонув човен із пасажирами: 78 людей загинули, десятки зникли безвісти

Київ • УНН

 • 19682 перегляди

Човен із 278 пасажирами перекинувся біля берега озера Ківу в ДР Конго. 78 людей загинули, багато зникли безвісти. Судно було перевантажено через небезпеку наземних маршрутів у регіоні.

Щонайменше 78 людей потонули, а багато інших зникли безвісти після того, як човен, який, імовірно, перевозив 278 пасажирів, перекинувся в четвер уранці лише за кілька сотень метрів від берега озера Ківу в Демократичній Республіці Конго, передає УНН із посиланням на Guardian.

Деталі

Аварія сталася якраз у той момент, коли судно MV Merdy збиралося пришвартуватися в порту Кітуку, недалеко від міста Гома, після перетину озера з міста Мінова.

Багато хто з тих, хто спостерігав за катастрофою, що розгорталася з причалу, чекав на зустріч із друзями та сім'єю на борту або був торговцями з довколишнього ринку.

За повідомленнями тих, хто вижив, які говорили з Guardian, на борту човна перебувало 278 осіб, який був розрахований на перевезення лише 80 осіб.

Губернатор провінції Південне Ківу повідомив, що наразі кількість загиблих становить 78 осіб, а на борту перебувало 278 осіб. «Точні цифри визначаться щонайменше за три дні, оскільки поки що не всі тіла знайдено», - сказав Жан-Жак Пурісі агентству Reuters.

Маршрут через озеро Ківу став переповненим і все частіше використовується, оскільки бойові дії в регіоні між урядовими військами і повстанцями M23 зробили дороги небезпечними або непрохідними.

Між Гомою і Міновою вантажівки, що перевозять продовольство та інші припаси, зупиняються або піддаються обшукам, що змушує багатьох торговців перевозити товари через озеро Ківу. Відсутність безпеки також зробила вартість автомобільних перевезень недоступною для більшості людей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
reutersReuters
demokratychna-respublika-konhoДемократична Республіка Конго

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