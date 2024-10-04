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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конго затонула лодка с пассажирами: 78 людей погибли, десятки пропали без вести

В Конго затонула лодка с пассажирами: 78 людей погибли, десятки пропали без вести

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 17:48  •  4291 просмотра

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Лодка с 278 пассажирами перевернулась у берега озера Киву в ДР Конго. 78 человек погибли, многие пропали без вести. Судно было перегружено из-за опасности наземных маршрутов в регионе.

По меньшей мере 78 человек утонули, а многие другие пропали без вести после того, как лодка, предположительно перевозившая 278 пассажиров, перевернулась в четверг утром всего в нескольких сотнях метров от берега озера Киву в Демократической Республике Конго, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Детали

Авария произошла как раз в тот момент, когда судно MV Merdy собиралось пришвартоваться в порту Китуку, недалеко от города Гома, после пересечения озера из города Минова.

Многие, наблюдавшие за разворачивающейся катастрофой с причала, ждали встречи с друзьями и семьей на борту или были торговцами с близлежащего рынка.

По сообщениям выживших, которые говорили с Guardian, на борту лодки находилось 278 человек, которая была рассчитана на перевозку всего 80 человек.

Губернатор провинции Южное Киву сообщил, что на данный момент число погибших составило 78 человек, а на борту находилось 278 человек. "Точные цифры определятся не менее чем через три дня, поскольку пока не все тела найдены", — сказал Жан-Жак Пуриси агентству Reuters.

Маршрут через озеро Киву стал переполненным и все чаще используется, поскольку боевые действия в регионе между правительственными войсками и повстанцами M23 сделали дороги опасными или непроходимыми.

Между Гомой и Миновой грузовики, перевозящие продовольствие и другие припасы, останавливаются или подвергаются обыскам, что вынуждает многих торговцев перевозить товары через озеро Киву. Отсутствие безопасности также сделало стоимость автомобильных перевозок недоступной для большинства людей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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reutersReuters
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