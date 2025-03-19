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У берегов острова Лампедуза затонула лодка с беженцами: более 40 человек пропали без вести, 10 спасены

Киев • УНН

 • 12433 просмотра

У итальянского острова Лампедуза затонула лодка с беженцами. Власти разыскивают более 40 пропавших без вести мигрантов, спасено только 10 человек, найдено 6 тел.

У берегов острова Лампедуза затонула лодка с беженцами: более 40 человек пропали без вести, 10 спасены

Итальянские власти объявили в среду о поисках 40 пропавших без вести мигрантов, ставших жертвами кораблекрушения резиновой лодки у берегов вулканического острова в Средиземном море.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

У берегов итальянского острова Лампедуза затонуло судно с беженцами - по меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Вокруг полузатопленной лодки спасателями было найдено шесть погибших. По официальным данным, 10 человек были спасены: шесть мужчин и четыре женщины, были найдены патрульными катерами Береговой охраны у островка Лампионе.

Десять выживших были приняты вчера днем. Они отдыхали всю ночь. Они в хорошем состоянии и будут получать поддержку от нашей многопрофильной психологической команды. 

- объясняет Кристина Пальма, заместитель директора принимающей организации CRI на острове Лампедуза.

Она отметила, что спасенные являются представителями стран Африки "к югу от Сахары", которые путешествовали на борту надувной лодки, отплывшей из Туниса.

Справка

Представительница УВКБ ООН в Италии Кьяра Кардолетти сообщила в сети X, что вчера шлюпка вышла из Туниса с 56 людьми на борту. Через несколько часов он потерял воздух и наполнился водой. Итальянские СМИ сообщили, что затем судно затонуло недалеко от Лампедузы.

Напомним

Лодка с 278 пассажирами перевернулась у берега озера Киву в ДР Конго. 78 человек погибли, многие пропали без вести.

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Игорь Тележников

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