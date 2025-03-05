Нацполіція розслідує близько 70 тис. справ щодо безвісти зниклих осіб
Київ • УНН
Національна поліція України веде розслідування 70 тисяч справ щодо зниклих безвісти цивільних та військових. У реєстрі зниклих безвісти міститься інформація про понад 3200 неідентифікованих тіл.
Національна поліція України наразі розслідує близько 70 тис. кримінальних проваджень щодо зниклих безвісти, як цивільних, так й військовослужбовців. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе під час презентації документального фільму "Повернення. Герої на щиті", передає УНН.
Ми розслідуємо зараз близько 70 тис. кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих осіб, як цивільних, так й військовослужбовців, а також рідних та близьких, які втратили контакт з людьми на окупованих територіях
За його словами, до роботи залучені 2 тис. слідчих, які мають навички з розслідуванням подібних кримінальних проваджень.
Окрім того, він зазначив, що у реєстрі зниклих безвісти наразі розміщена інформація про понад 3 200 тіл, які наразі не ідентифіковані. Мова йде в тому числі про рештки.
Доповнення
3 лютого 2025 року повідомлялося, що 62 948 людей в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.
В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють і всі дані про військовослужбовців.
Станом на кінець грудня минулого року в Реєстрі осіб, зниклих безвісти, у розшуку знаходилися майже 60 тис. людей.
Довідково
Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин входить у структуру МВС.