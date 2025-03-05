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Национальная полиция расследует около 70 тысяч дел о без вести пропавших лиц

Киев • УНН

 • 18055 просмотра

Национальная полиция Украины ведет расследование 70 тысяч дел о без вести пропавших гражданских и военных. В реестре без вести пропавших содержится информация о более чем 3200 неидентифицированных тел.

Национальная полиция расследует около 70 тысяч дел о без вести пропавших лиц

Национальная полиция Украины в настоящее время расследует около 70 тыс. уголовных производств по делам о пропавших без вести, как гражданских, так и военнослужащих. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе во время презентации документального фильма "Возвращение. Герои на щите", передает УНН.

Мы расследуем сейчас около 70 тыс. уголовных производств по фактам безвестного исчезновения лиц, как гражданских, так и военнослужащих, а также родственников и близких, которые потеряли контакт с людьми на оккупированных территориях

- сказал Цуцкиридзе.

По его словам, к работе привлечены 2 тыс. следователей, которые имеют навыки расследования подобных уголовных производств.

Кроме того, он отметил, что в реестре пропавших без вести в настоящее время размещена информация о более чем 3 200 телах, которые в настоящее время не идентифицированы. Речь идет в том числе о останках.

Дополнение

3 февраля 2025 года сообщалось, что 62 948 человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. 

В Украине с мая 2023 года заработал Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают и все данные о военнослужащих.

Состоянием на конец декабря прошлого года в Реестре лиц, пропавших без вести, в розыске находились почти 60 тыс. человек.

Справочно

Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, входит в структуру МВД.

Анна Мурашко

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