У МВС назвали кількість зниклих безвісти українців

Наразі 62 948 людей в Україні вважаються зниклими безвісті за особливих обставин. Про це заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв'ю "Українському радіо", пише УНН.

На сьогодні розшук триває щодо 62 948 осіб. Ми цю цифру офіційно не розділяємо на військових та цивільних. Відповідно до Реєстру, станом на сьогодні встановлено місцезнаходження, а також ідентифіковано як загиблих - це 10 291 особа - сказав Добросердов.

При цьому Уповноважений заявив, що у цей Реєстр вноситься інформація переважно щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України.

За його словами, також до Реєстру вноситься інформація щодо осіб, які зникли внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.

Нагадаємо

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють і всі дані про військовослужбовців.

Станом на кінець грудня минулого року в Реєстрі осіб, зниклих безвісти, у розшуку знаходилися майже 60 тис. людей.

Довідково

Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин входить у структуру МВС.