В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев

На данный момент 62 948 человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Об этом заявил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью "Украинскому радио", пишет УНН.

На сегодня розыск продолжается в отношении 62 948 человек. Мы эту цифру официально не разделяем на военных и гражданских. Согласно Реестру, по состоянию на сегодня установлено местонахождение, а также идентифицировано как погибших - это 10 291 человек - сказал Добросердов.

При этом Уполномоченный заявил, что в этот Реестр вносится информация преимущественно о людях, пропавших в зоне боевых действий или на оккупированных территориях Украины.

По его словам, также в Реестр вносится информация о лицах, пропавших в результате чрезвычайных событий или из-за событий природного, техногенного характера.

Напомним

В Украине с мая 2023 года заработал Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают и все данные о военнослужащих.

По состоянию на конец декабря прошлого года в Реестре лиц, пропавших без вести, в розыске находились почти 60 тыс. человек.

Справочно

Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах входит в структуру МВД.