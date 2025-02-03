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В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев

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В Украине сейчас разыскивают 62 948 человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Установлено местонахождение или идентифицировано как погибших 10 291 человек.

На данный момент 62 948 человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Об этом заявил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью "Украинскому радио", пишет УНН.

На сегодня розыск продолжается в отношении 62 948 человек. Мы эту цифру официально не разделяем на военных и гражданских. Согласно Реестру, по состоянию на сегодня установлено местонахождение, а также идентифицировано как погибших - это 10 291 человек

- сказал Добросердов.

При этом Уполномоченный заявил, что в этот Реестр вносится информация преимущественно о людях, пропавших в зоне боевых действий или на оккупированных территориях Украины.

По его словам, также в Реестр вносится информация о лицах, пропавших в результате чрезвычайных событий или из-за событий природного, техногенного характера.

Напомним

В Украине с мая 2023 года заработал Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают и все данные о военнослужащих.

По состоянию на конец декабря прошлого года в Реестре лиц, пропавших без вести, в розыске находились почти 60 тыс. человек.

Справочно

Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах входит в структуру МВД.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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