В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З сьогоднішнього дня дані про зниклих безвісно будуть вноситись в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Реєстр розроблено Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
Деталі
Реєстр міститиме зібрані та централізовані дані щодо осіб, яких вважають зниклими безвісти. Зокрема буде інформація про ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.
Також до Єдиного реєстру будут внесені дані про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.
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«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
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