Примусова паспортизація або репресії не допоможуть: Верещук заявила, що перетворити українців на росіян неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Перетворити українців на росіян неможливо. Так віцепрем’єр–міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на указ російського диктатора щодо обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.
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Верещук нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях - "хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій".
Цитата
"По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація або репресії не допоможуть.
По-друге, хто сказав, що росіяни будуть довго жити на тимчасово окупованих територіях?
Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням", - написала Верещук у Telegram.
Додамо
За словами віце-прем'єрки, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію.
Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими:
- російські паспорти не брати;
- з окупантами не співпрацювати;
- за можливості виїхати;
- чекати ЗСУ.