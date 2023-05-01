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Примусова паспортизація або репресії не допоможуть: Верещук заявила, що перетворити українців на росіян неможливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Перетворити українців на росіян неможливо. Так віцепрем’єр–міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на указ російського диктатора щодо обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.

Деталі

Верещук нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях - "хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій".

Цитата

"По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація або репресії не допоможуть.

По-друге, хто сказав, що росіяни будуть довго жити на тимчасово окупованих територіях?

Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням", - написала Верещук у Telegram.

Додамо

За словами віце-прем'єрки, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію.

Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими:

- російські паспорти не брати;
- з окупантами не співпрацювати;
- за можливості виїхати;
- чекати ЗСУ.

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