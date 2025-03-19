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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5636 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5030 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8420 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30818 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161392 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139455 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142192 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136379 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136166 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5644 перегляди

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Біля берегів острову Лампедуза затонув човен з біженцями: понад 40 людей зникли безвісти, 10 врятовані

Біля італійського острова Лампедуза затонув човен з біженцями. Влада розшукує понад 40 зниклих безвісти мігрантів, врятовано лише 10 людей, знайдено 6 тіл.

Новини Світу • 19 березня, 17:06 • 12436 перегляди

У Лондоні вперше у світі вилікували дитячу сліпоту за допомогою генної терапії

Британські лікарі успішно провели генну терапію чотирьом дітям з вродженим амаврозом Лебера. Після 60-хвилинної операції діти змогли бачити предмети, впізнавати обличчя батьків та навіть читати.

Новини Світу • 21 лютого, 09:02 • 22719 перегляди

Кубок Девіса: тенісист Сачко здобув дебютну перемогу за збірну, обігравши представника Тунісу

Віталій Сачко виграв свій перший матч за збірну України у Кубку Девіса. Український тенісист переміг Азіза Дугаза з рахунком 6:3, 6:7(6), 6:3, вивівши Україну вперед у протистоянні з Тунісом.

Спорт • 31 січня, 15:24 • 26855 перегляди

Пентагон звільнив в'язня Гуантанамо, який перебував там з першого дня її відриття

Пентагон репатріював до Тунісу 59-річного Рідаха Бін Салеха аль-Язіді, який перебував у в'язниці Гуантанамо з дня її відкриття. Його звільнення є частиною програми Байдена зі скорочення кількості ув'язнених.

Новини Світу • 31 грудня, 07:45 • 34578 перегляди

Радіодиктант-2024: львів'янка вшосте перемогла, написавши текст без помилок

Оголошено шістьох переможців Радіодиктанту-2024, серед яких одна учасниця написала текст без помилок. Загалом надійшло 12 тисяч робіт з України та 33 країн світу.

Суспільство • 4 грудня, 14:26 • 18369 перегляди

Українські рапіристки вибороли "срібло" Кубка світу в Тунісі

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії вийшла у фінал Кубка світу. Команда здолала суперників з Угорщини, Італії та Франції, поступившись у фіналі лише Японії.

Спорт • 24 листопада, 20:00 • 33603 перегляди

рф свідомо провокує продовольчу кризу атакуючи портову інфраструктуру України - Кулеба

Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.

Війна • 10 жовтня, 13:54 • 17579 перегляди

Тунісці обирають президента: виборчі дільниці відкрились, хоча опозиційні партії закликали до бойкоту

У Тунісі відбуваються президентські вибори, де фаворитом вважається чинний президент Каїс Саїд. Опозиційні партії закликали до бойкоту, а основні опоненти перебувають у в'язниці або не допущені до виборів.

Новини Світу • 6 жовтня, 12:04 • 18509 перегляди

Експорт українським морським коридором сягнув 70 млн тонн - Зеленський

За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

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Понад 1000 паломників загинули на тлі сильної спеки під час хаджу

Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.

Новини Світу • 20 червня, 11:46 • 18265 перегляди

У Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку

Рада ЄС планує затвердити міграційний пакт, що містить значні реформи політики притулку, вимагає від країн ЄС прийняти тисячі шукачів притулку з прифронтових держав або надати ресурси, а також дозволяє укладати угоди з країнами транзиту і походження для обмеження кількості мігрантів, що прибувають.

Політика • 14 травня, 10:13 • 23397 перегляди

Південна Корея розслідує походження імпортованої нафти, зосередившись на поставках з рф

Південна Корея розслідує походження імпортованої нафти, зокрема російських поставок, через занепокоєння щодо можливого перемаркування.

Економіка • 14 березня, 02:05 • 111297 перегляди

"У нашому Чорному морі": Зеленський заявив, що українським коридором перевезено вже понад 23 млн тонн вантажів

Президент Зеленський оголосив, що з початку роботи українського коридору через Чорне море було перевезено понад 23 мільйони тонн вантажів без допомоги росії.

Війна • 17 лютого, 09:17 • 84921 перегляди

Жителі Бессарабії змінили традиційний проросійський вектор на проукраїнський - The Economist назвав причини

Жителі Бессарабії змінили традиційний проросійський вектор на проукраїнський - The Economist назвав причини.

Війна • 12 лютого, 09:49 • 51196 перегляди

Під звуки сирен: порти Дунаю збільшили перевалку вантажів у 2023 році у шість разів

Минулого року вантажообіг портів Одеської області збільшився більш ніж утричі - до понад 32 мільйонів тонн порівняно з довоєнними показниками, а порт Ізмаїл - більш ніж удвічі, до 20,2 мільйона тонн.

Війна • 2 лютого, 18:10 • 106134 перегляди