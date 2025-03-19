Понад 1000 паломників загинули на тлі сильної спеки під час хаджу

Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.