Біля італійського острова Лампедуза затонув човен з біженцями. Влада розшукує понад 40 зниклих безвісти мігрантів, врятовано лише 10 людей, знайдено 6 тіл.
Британські лікарі успішно провели генну терапію чотирьом дітям з вродженим амаврозом Лебера. Після 60-хвилинної операції діти змогли бачити предмети, впізнавати обличчя батьків та навіть читати.
Віталій Сачко виграв свій перший матч за збірну України у Кубку Девіса. Український тенісист переміг Азіза Дугаза з рахунком 6:3, 6:7(6), 6:3, вивівши Україну вперед у протистоянні з Тунісом.
Пентагон репатріював до Тунісу 59-річного Рідаха Бін Салеха аль-Язіді, який перебував у в'язниці Гуантанамо з дня її відкриття. Його звільнення є частиною програми Байдена зі скорочення кількості ув'язнених.
Оголошено шістьох переможців Радіодиктанту-2024, серед яких одна учасниця написала текст без помилок. Загалом надійшло 12 тисяч робіт з України та 33 країн світу.
Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії вийшла у фінал Кубка світу. Команда здолала суперників з Угорщини, Італії та Франції, поступившись у фіналі лише Японії.
Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.
У Тунісі відбуваються президентські вибори, де фаворитом вважається чинний президент Каїс Саїд. Опозиційні партії закликали до бойкоту, а основні опоненти перебувають у в'язниці або не допущені до виборів.
За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
Кількість загиблих під час хаджу в Саудівській Аравії цього року перевищила 1000 осіб, причому більше ніж половина з них - незареєстровані віруючі, які здійснили паломництво в умовах екстремальної спеки.
Рада ЄС планує затвердити міграційний пакт, що містить значні реформи політики притулку, вимагає від країн ЄС прийняти тисячі шукачів притулку з прифронтових держав або надати ресурси, а також дозволяє укладати угоди з країнами транзиту і походження для обмеження кількості мігрантів, що прибувають.
Південна Корея розслідує походження імпортованої нафти, зокрема російських поставок, через занепокоєння щодо можливого перемаркування.
Президент Зеленський оголосив, що з початку роботи українського коридору через Чорне море було перевезено понад 23 мільйони тонн вантажів без допомоги росії.
Жителі Бессарабії змінили традиційний проросійський вектор на проукраїнський - The Economist назвав причини.
Минулого року вантажообіг портів Одеської області збільшився більш ніж утричі - до понад 32 мільйонів тонн порівняно з довоєнними показниками, а порт Ізмаїл - більш ніж удвічі, до 20,2 мільйона тонн.