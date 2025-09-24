На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія Кардинале

Видатна італійська акторка Клаудія Кардинале, відома за ролями у фільмах "Рожева пантера" та "Одного разу на Дикому Заході", померла на 87-му році життя. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian, Sky News.

Деталі

Зазначається, що акторка, що взяла участь у понад сотні фільмів і телесеріалів, померла у французькому Немурі в колі своїх дітей.

Як пише The Guardian, Кардинале, яка виросла в Тунісі в родині з сицилійським корінням, увійшла у світ кіно в 1957 році після перемоги на конкурсі краси, головним призом якого стала поїздка на Венеційський кінофестиваль.

Після серії невеликих ролей вона набула міжнародної популярності в 1963 році, зігравши у фільмі Федеріко Фелліні "8 1/2", а також знявшись разом із Бертом Ланкастером у фільмі "Леопард" - пише The Guardian.

У 1968 році вона знялася в комедії "Рожева пантера" та у фільмі Серджо Леоне "Одного разу на Дикому Заході".

Найкращим зі своїх голлівудських фільмів вона вважала фільм "Професіонали" 1966 року.

Коли у 2002 році на Берлінському кінофестивалі їй вручили нагороду за досягнення всього життя, вона сказала, що акторська кар'єра стала для неї щастям.

Я прожила понад 150 життів: життів повії, святої, романтики, всіх типів жінок, і це чудово, що я маю можливість змінити себе - зазначила вона.

"Я працювала із найвидатнішими режисерами. Вони дали мені все", - додала Клаудія Кардинале.

У 2000 році акторка була призначена послом доброї волі Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури із захисту прав жінок.

У неї залишилося двоє дітей.

