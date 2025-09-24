$41.380.13
23 вересня, 19:19 • 11098 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 19760 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 20325 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 20048 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 41435 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 25099 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 58129 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41595 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38782 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51450 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія Кардинале

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Видатна італійська акторка Клаудія Кардинале, відома за ролями у понад сотні фільмів, померла у французькому Немурі у віці 87 років. Вона здобула міжнародну популярність після фільмів "8 1/2" та "Леопард", а також була послом доброї волі ЮНЕСКО.

На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія Кардинале

Видатна італійська акторка Клаудія Кардинале, відома за ролями у фільмах "Рожева пантера" та "Одного разу на Дикому Заході", померла на 87-му році життя. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian, Sky News.

Деталі

Зазначається, що акторка, що взяла участь у понад сотні фільмів і телесеріалів, померла у французькому Немурі в колі своїх дітей.

Як пише The Guardian, Кардинале, яка виросла в Тунісі в родині з сицилійським корінням, увійшла у світ кіно в 1957 році після перемоги на конкурсі краси, головним призом якого стала поїздка на Венеційський кінофестиваль.

Після серії невеликих ролей вона набула міжнародної популярності в 1963 році, зігравши у фільмі Федеріко Фелліні "8 1/2", а також знявшись разом із Бертом Ланкастером у фільмі "Леопард"

- пише The Guardian.

У 1968 році вона знялася в комедії "Рожева пантера" та у фільмі Серджо Леоне "Одного разу на Дикому Заході".

Найкращим зі своїх голлівудських фільмів вона вважала фільм "Професіонали" 1966 року.

Коли у 2002 році на Берлінському кінофестивалі їй вручили нагороду за досягнення всього життя, вона сказала, що акторська кар'єра стала для неї щастям.

Я прожила понад 150 життів: життів повії, святої, романтики, всіх типів жінок, і це чудово, що я маю можливість змінити себе

- зазначила вона.

"Я працювала із найвидатнішими режисерами. Вони дали мені все", - додала Клаудія Кардинале.

У 2000 році акторка  була призначена послом доброї волі Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури із захисту прав жінок.

У неї залишилося двоє дітей.

Нагадаємо

Патрісія Кроулі, володарка премії "Золотий глобус", померла у Лос-Анджелесі у віці 91 року. Вона відома ролями у серіалах "Будь ласка, не їжте ромашки", "Династія" та "Порт-Чарльз".

Помер актор і режисер Роберт Редфорд - NYT16.09.25, 14:26 • 5402 перегляди

Віта Зеленецька

