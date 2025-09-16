Помер актор і режисер Роберт Редфорд - NYT

$41.230.05
12:18 • 992 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 9978 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 19636 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 13287 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 21209 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 23836 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14046 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 30263 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 23091 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 58949 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Теги
Автори
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 4194 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький06:42 • 12146 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 19676 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 24514 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 8154 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 19618 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 21197 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 23825 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 30254 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 37360 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Ігор Терехов
Україна
Німеччина
Китай
Італія
Сполучені Штати Америки
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 1026 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 41786 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 41203 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 46134 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 51549 перегляди
Північний потік
Свіфт
Шахед-136
The New York Times
Truth Social

Помер актор і режисер Роберт Редфорд - NYT

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Роберт Редфорд, кінозірка та режисер, помер у віці 89 років. Він був відомий своїми фільмами, що торкалися серйозних тем, та активною діяльністю із захисту навколишнього середовища.

Помер актор і режисер Роберт Редфорд - NYT
un.org

Роберт Редфорд, кінозірка, який став режисером та активістом, помер у віці 89 років, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Роберт Редфорд, кінозірка, що став оскароносним режисером, чиї хіти часто допомагали Америці усвідомити себе, і який за межами екрану проповідував ідеї захисту навколишнього середовища і підтримував рух незалежного кіно, центральне місце в якому займає фестиваль "Санденс" (Sundance), помер рано вранці у вівторок. Йому було 89 років

- ідеться у повідомленні NYT.

Як зазначає видання, про його смерть у горах неподалік Прово повідомила Сінді Бергер, генеральний директор рекламної агенції Rogers & Cowan PMK. Вона повідомила, що він помер уві сні, але не назвала конкретної причини.

Невдоволений голлівудським спрощеним підходом до кіновиробництва, вказує видання, Редфорд завжди вимагав, щоб його фільми мали культурну вагу, у багатьох випадках торкаючись таких серйозних тем, як горе та політична корупція, у багатьох випадках викликаючи резонанс у глядачів, зокрема завдяки своїй величезній зірковості.

У Лос-Анджелесі на 91 році життя померла зірка серіалів "Коломбо" та "Династія"16.09.25, 15:13 • 1388 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураНовини Світу
The New York Times
Сполучені Штати Америки