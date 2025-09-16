Помер актор і режисер Роберт Редфорд - NYT
Київ • УНН
Роберт Редфорд, кінозірка та режисер, помер у віці 89 років. Він був відомий своїми фільмами, що торкалися серйозних тем, та активною діяльністю із захисту навколишнього середовища.
Роберт Редфорд, кінозірка, який став режисером та активістом, помер у віці 89 років, повідомляє The New York Times, пише УНН.
Роберт Редфорд, кінозірка, що став оскароносним режисером, чиї хіти часто допомагали Америці усвідомити себе, і який за межами екрану проповідував ідеї захисту навколишнього середовища і підтримував рух незалежного кіно, центральне місце в якому займає фестиваль "Санденс" (Sundance), помер рано вранці у вівторок. Йому було 89 років
Як зазначає видання, про його смерть у горах неподалік Прово повідомила Сінді Бергер, генеральний директор рекламної агенції Rogers & Cowan PMK. Вона повідомила, що він помер уві сні, але не назвала конкретної причини.
Невдоволений голлівудським спрощеним підходом до кіновиробництва, вказує видання, Редфорд завжди вимагав, щоб його фільми мали культурну вагу, у багатьох випадках торкаючись таких серйозних тем, як горе та політична корупція, у багатьох випадках викликаючи резонанс у глядачів, зокрема завдяки своїй величезній зірковості.
