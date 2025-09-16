Умер актер и режиссер Роберт Редфорд - NYT
Киев • УНН
Роберт Редфорд, кинозвезда и режиссер, скончался в возрасте 89 лет. Он был известен своими фильмами, затрагивающими серьезные темы, и активной деятельностью по защите окружающей среды.
Роберт Редфорд, кинозвезда, ставший режиссером и активистом, скончался в возрасте 89 лет, сообщает The New York Times, пишет УНН.
Роберт Редфорд, кинозвезда, ставший оскароносным режиссером, чьи хиты часто помогали Америке осознать себя, и который за пределами экрана проповедовал идеи защиты окружающей среды и поддерживал движение независимого кино, центральное место в котором занимает фестиваль "Сандэнс" (Sundance), скончался рано утром во вторник. Ему было 89 лет
Как отмечает издание, о его смерти в горах неподалеку от Прово сообщила Синди Бергер, генеральный директор рекламного агентства Rogers & Cowan PMK. Она сообщила, что он умер во сне, но не назвала конкретной причины.
Недовольный голливудским упрощенным подходом к кинопроизводству, указывает издание, Редфорд всегда требовал, чтобы его фильмы имели культурный вес, во многих случаях затрагивая такие серьезные темы, как горе и политическая коррупция, во многих случаях вызывая резонанс у зрителей, в том числе благодаря своей огромной звездности.
В Лос-Анджелесе на 91 году жизни скончалась звезда сериалов "Коломбо" и "Династия"16.09.25, 15:13 • 1410 просмотров