12:18 • 1074 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 10103 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 19812 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 13377 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 21359 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 23956 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14082 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 30347 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 23098 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58987 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Умер актер и режиссер Роберт Редфорд - NYT

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Роберт Редфорд, кинозвезда и режиссер, скончался в возрасте 89 лет. Он был известен своими фильмами, затрагивающими серьезные темы, и активной деятельностью по защите окружающей среды.

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд - NYT
un.org

Роберт Редфорд, кинозвезда, ставший режиссером и активистом, скончался в возрасте 89 лет, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Роберт Редфорд, кинозвезда, ставший оскароносным режиссером, чьи хиты часто помогали Америке осознать себя, и который за пределами экрана проповедовал идеи защиты окружающей среды и поддерживал движение независимого кино, центральное место в котором занимает фестиваль "Сандэнс" (Sundance), скончался рано утром во вторник. Ему было 89 лет

- говорится в сообщении NYT.

Как отмечает издание, о его смерти в горах неподалеку от Прово сообщила Синди Бергер, генеральный директор рекламного агентства Rogers & Cowan PMK. Она сообщила, что он умер во сне, но не назвала конкретной причины.

Недовольный голливудским упрощенным подходом к кинопроизводству, указывает издание, Редфорд всегда требовал, чтобы его фильмы имели культурный вес, во многих случаях затрагивая такие серьезные темы, как горе и политическая коррупция, во многих случаях вызывая резонанс у зрителей, в том числе благодаря своей огромной звездности.

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Нью-Йорк Таймс
Соединённые Штаты