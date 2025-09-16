В Лос-Анджелесе на 91 году жизни скончалась звезда сериалов "Коломбо" и "Династия"

Актриса Патрисия Кроули скончалась в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе, за два дня до своего 92-го дня рождения. Ее сын Джон Хукстраттен, исполнительный вице-президент по администрированию и операциям Sony Pictures, объявил о ее смерти, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Хукстраттен сказал, что его мать умерла от естественных причин, и у нее остался муж Энди Френдли, за которого она вышла замуж в 1986 году.

Патрисия родилась в Олифанте, штат Пенсильвания, и была дочерью шахтера. Она начала свою карьеру после переезда в Нью-Йорк, обучаясь в Высшей школе исполнительских искусств, работая на сцене и моделью.

Патрисия привлекла внимание голливудских руководителей в 1954 году, когда получила "Золотой глобус" за "Новую звезду года" в фильме "Навсегда женщина" и в фильме "Деньги из дома" с Дином Мартином и Джерри Льюисом.

Актриса была наиболее известна по роли Джоан Нэш в ситкоме "Пожалуйста, не ешьте ромашки" между 1965 и 1967 годами. Ее героиня работала газетной журналисткой и была замужем за Джимом Нэшем (Марк Миллер), и у них было четверо шумных сыновей.

Позже Патрисия снялась в сериалах "Гавайи 5-0" и "Коломбо" в 80-х и 90-х годах, получив постоянные роли в обоих сериалах. Она также сыграла любимицу фанатов Эмили Фолмонт в ночном сериале "Династия" 1986 года. В этой роли она сыграла жену вымышленного сенатора Бака Фолмонта, пытаясь скрыть роман, который ставил под сомнение законность ее сына.

Кроули является обладательницей премии "Золотой глобус". Также она сыграла Ребекку Уитмор в американском телесериале "Поколение", снявшись в 65 эпизодах. Патрисия также сыграла Мэри Скэнлон в 251 эпизоде в сериале "Порт-Чарльз" с 1997 по 2003 год.

Среди ее актерских работ также "Лодка любви", "Фрейзер", "Остров фантазий", "Зачарованные и убийство", "Соколиный герб", "Смелые и красивые", "Файлы Рокфорда", "Друзья" и "Мелроуз Плейс".

До брака с Энди Френдли Патрисия вышла замуж за Эда Хукстраттена, адвоката по вопросам спорта и развлечений, который ранее представлял интересы Элвиса Пресли.

Последнее появление Кроули на экране состоялось в 2012 году в фильме "Мон-Рив", где она сыграла миссис Коттингтон.

Дополнение

