В Лос-Анджелесе на 91 году жизни скончалась звезда сериалов "Коломбо" и "Династия"

$41.230.05
48.500.10
ukenru
10:17 • 8310 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 17622 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 12306 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 19436 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 22350 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13719 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 29190 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 23023 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58598 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67765 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
28%
752мм
Популярные новости
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 16870 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 11352 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 18879 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 23702 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 6568 просмотра
публикации
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 17640 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 19456 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 22370 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 29210 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 36441 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Германия
Китай
Италия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 41165 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 40625 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 45584 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 51031 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 100919 просмотра
Актуальное
Северный поток
СВИФТ
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Truth Social

В Лос-Анджелесе на 91 году жизни скончалась звезда сериалов "Коломбо" и "Династия"

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Патрисия Кроули, обладательница премии "Золотой глобус", скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. Она известна ролями в сериалах "Пожалуйста, не ешьте маргаритки", "Династия" и "Порт-Чарльз".

В Лос-Анджелесе на 91 году жизни скончалась звезда сериалов "Коломбо" и "Династия"

Актриса Патрисия Кроули скончалась в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе, за два дня до своего 92-го дня рождения. Ее сын Джон Хукстраттен, исполнительный вице-президент по администрированию и операциям Sony Pictures, объявил о ее смерти, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Хукстраттен сказал, что его мать умерла от естественных причин, и у нее остался муж Энди Френдли, за которого она вышла замуж в 1986 году.

Патрисия родилась в Олифанте, штат Пенсильвания, и была дочерью шахтера. Она начала свою карьеру после переезда в Нью-Йорк, обучаясь в Высшей школе исполнительских искусств, работая на сцене и моделью.

Патрисия привлекла внимание голливудских руководителей в 1954 году, когда получила "Золотой глобус" за "Новую звезду года" в фильме "Навсегда женщина" и в фильме "Деньги из дома" с Дином Мартином и Джерри Льюисом.

Актриса была наиболее известна по роли Джоан Нэш в ситкоме "Пожалуйста, не ешьте ромашки" между 1965 и 1967 годами. Ее героиня работала газетной журналисткой и была замужем за Джимом Нэшем (Марк Миллер), и у них было четверо шумных сыновей.

Американский активист Чарли Кирк умер – Трамп10.09.25, 23:52 • 3969 просмотров

Позже Патрисия снялась в сериалах "Гавайи 5-0" и "Коломбо" в 80-х и 90-х годах, получив постоянные роли в обоих сериалах. Она также сыграла любимицу фанатов Эмили Фолмонт в ночном сериале "Династия" 1986 года. В этой роли она сыграла жену вымышленного сенатора Бака Фолмонта, пытаясь скрыть роман, который ставил под сомнение законность ее сына.

Кроули является обладательницей премии "Золотой глобус". Также она сыграла Ребекку Уитмор в американском телесериале "Поколение", снявшись в 65 эпизодах. Патрисия также сыграла Мэри Скэнлон в 251 эпизоде в сериале "Порт-Чарльз" с 1997 по 2003 год.

Среди ее актерских работ также "Лодка любви", "Фрейзер", "Остров фантазий", "Зачарованные и убийство", "Соколиный герб", "Смелые и красивые", "Файлы Рокфорда", "Друзья" и "Мелроуз Плейс".

До брака с Энди Френдли Патрисия вышла замуж за Эда Хукстраттена, адвоката по вопросам спорта и развлечений, который ранее представлял интересы Элвиса Пресли.

Последнее появление Кроули на экране состоялось в 2012 году в фильме "Мон-Рив", где она сыграла миссис Коттингтон.

Дополнение

В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни умер Бобби Харт - соавтор хитов "Last Train to Clarksville" и "(I’m Not Your) Steppin' Stone", которые прославили легендарную поп-группу "The Monkees"

Павел Зинченко

Новости Мира
Пенсильвания
Нью-Йорк
Лос-Анджелес