Американский активист Чарли Кирк умер – Трамп
Киев • УНН
Консервативный активист Чарли Кирк умер 10 сентября после покушения. Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию в соцсети Truth Social, выразив соболезнования семье.
В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения. Это подтвердил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает УНН.
Подробности
"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не имел Сердца Молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!", - говорится в сообщении Трампа.
Напомним
10 сентября Чарли Кирка, основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым человеком.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.