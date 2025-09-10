$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 14905 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 38031 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 25345 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 28305 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 29743 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 60349 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 81591 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64352 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34845 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38949 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Американский активист Чарли Кирк умер – Трамп

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Консервативный активист Чарли Кирк умер 10 сентября после покушения. Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию в соцсети Truth Social, выразив соболезнования семье.

Американский активист Чарли Кирк умер – Трамп

В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения. Это подтвердил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Подробности

"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не имел Сердца Молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!", - говорится в сообщении Трампа.

Напомним

10 сентября Чарли Кирка, основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым человеком.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты