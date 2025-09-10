Стрілянина у США: особа, яку затримали після замаху на Кірка, не є стрільцем
Київ • УНН
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
Особа, яку було затримано у США після замаху на консервативного активіста Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем, передає УНН із посиланням на NYT.
Деталі
За словами речника університету долини Юти Скотта Троттера, поліція встановила, що особа, яку було затримано після стрілянини, насправді не була стрільцем.
Раніше університет заявив, що підозрюваний перебуває під вартою, а в Інтернеті було видно відео, на якому поліцейські затримують літнього чоловіка.
Додамо
Як повідомляв УНН, у США затримали підозрюваного, який скоїв замах на консервативного активіста Чарлі Кірка, поліція розслідує стрілянину.