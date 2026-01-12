"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві

$43.080.09
19:13 • 5246 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 10097 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 11045 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 13178 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 22981 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16477 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18367 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 38425 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36935 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29374 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Київ переходить на екстрені відключення світла12 січня, 11:46 • 4050 перегляди
Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії12 січня, 11:59 • 5712 перегляди
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 5430 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 6978 перегляди
Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США12 січня, 15:11 • 3686 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:17 • 22985 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 31535 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 38428 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 35704 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 40196 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ніколас Мадуро
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Ґренландія
Данія
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 32817 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28529 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34437 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36603 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92675 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Інформація про масове закриття супермаркетів у Києві через відсутність електрики не відповідає дійсності. У ЦПД заявили, що можливі точкові закриття магазинів на кілька годин у разі відсутності світла або інших технічних проблем.

"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві

Інформація про "масове закриття супермаркетів у Києві через відсутність електрики" не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у мережі поширюються повідомлення, що популярні супермаркети та гіпермаркети нібито масово закриваються в Києві та області, бо "генератори не витримують".

У ТОВ "АТБ-Маркет" офіційно спростували цю інформацію. Там зазначили, що всі магазини мережі у Києві та області працюють у штатному режимі, оскільки забезпечені генераторами. Це дозволяє підтримувати роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що через ситуацію в енергосистемі можливі точкові закриття магазинів на кілька годин у разі відсутності світла або інших технічних проблем. Втім, це не має масового характеру, як повідомляють окремі ресурси.

Нагадаємо

У понеділок у столичних Telegram-каналах ширилася інформація про масове закриття великих супермаркетів у Києві, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ".

У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків – Кличко12.01.26, 17:18 • 2882 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Енергетика
Соціальна мережа
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київ