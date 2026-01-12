"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві
Київ • УНН
Інформація про масове закриття супермаркетів у Києві через відсутність електрики не відповідає дійсності. У ЦПД заявили, що можливі точкові закриття магазинів на кілька годин у разі відсутності світла або інших технічних проблем.
Інформація про "масове закриття супермаркетів у Києві через відсутність електрики" не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у мережі поширюються повідомлення, що популярні супермаркети та гіпермаркети нібито масово закриваються в Києві та області, бо "генератори не витримують".
У ТОВ "АТБ-Маркет" офіційно спростували цю інформацію. Там зазначили, що всі магазини мережі у Києві та області працюють у штатному режимі, оскільки забезпечені генераторами. Це дозволяє підтримувати роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням
У ЦПД додали, що через ситуацію в енергосистемі можливі точкові закриття магазинів на кілька годин у разі відсутності світла або інших технічних проблем. Втім, це не має масового характеру, як повідомляють окремі ресурси.
Нагадаємо
У понеділок у столичних Telegram-каналах ширилася інформація про масове закриття великих супермаркетів у Києві, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ".
