"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві

Інформація про "масове закриття супермаркетів у Києві через відсутність електрики" не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що у мережі поширюються повідомлення, що популярні супермаркети та гіпермаркети нібито масово закриваються в Києві та області, бо "генератори не витримують".

У ТОВ "АТБ-Маркет" офіційно спростували цю інформацію. Там зазначили, що всі магазини мережі у Києві та області працюють у штатному режимі, оскільки забезпечені генераторами. Це дозволяє підтримувати роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням